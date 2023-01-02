نقيب المأذونين يكشف حقيقة رسوم صندوق الأسرة المتداولة على مواقع التواصل

كشف الشيخ إسلام عامر نقيب المأذونين، حقيقة طابع صندوق الأسرة المصرية، المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، على أنها أول طابع يتم تحصيله في عام 2023، مقداره 100 جنيه، مؤكدا أن هذا الطابع ليس حديث ولكنه مطبق منذ فترة طويلة.

لم يتم إخطار المأذونين بأي جديد

وأضاف نقيب المأذونين في تصريحات خاصة لـ «الوطن»: «الرسوم ليست جديدة كما يدعي البعض على مواقع التواصل الاجتماعي، وصندوق الأسرة المصرية الذي تحدث عنه الرئيس السيسي لم يطبق بعد، ولم يتم إخطار المأذونين بأي جديد حتى الآن، لافتا إلى أن القيمة الحالية لرسوم صندوق الأسرة 100 جنيه كانت قد تدرجت منذ فترة ويتم شراء طابع بريد باسم صندوق الأسرة».

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لقسيمة زواج عليها طابع بريد برسم صندوق الأسرة المصرية قيمته 100 جنيه، معلقين أن تلك الرسوم هي الرسوم الجديدة التي أعلن عنها الرئيس السيسي لصالح صندوق الأسرة المصرية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحدث الأسبوع الماضي عن إنشاء صندوق جديد ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد، لصالح الأسرة المصرية ولحماية المطلقات.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعض التكهنات عن قيمة الرسوم للصندوق وادعى البعض أنها تصل إلى 30 ألف جنية في حين أن الرسوم الجديدة لم يتم إعلانها حتى الآن.