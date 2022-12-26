السيسي: الدولة ستشارك بالنصف في صندوق دعم الأسرة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة ستدشّن صندوقا جديدا ضمن إجراءات قانون الأحوال الشخصية، لدعم الأسرة المصرية، يساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس كبيرا على الإطلاق، مؤكدا أنّه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص مبلغ مالي من الدولة لوضعه في الصندوق، يساوي ما يضعه المقبلون على الزواج.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنّ الدولة ستضع مليار جنيه أمام كل مليار جنيه في الصندوق، وسيتضاعف الرقم كلما ارتفعت نسبة مساهمة المقبلين على الزواج به، لحماية وتأمين الأبناء ضحايا الخلافات الأسرية والطلاق.