رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

السيسي: الدولة ستشارك بالنصف في صندوق دعم الأسرة المصرية

كتب:

شريف سليمان
12:48 م | الإثنين 26 ديسمبر 2022
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ الدولة ستدشّن صندوقا جديدا ضمن إجراءات قانون الأحوال الشخصية، لدعم الأسرة المصرية، يساهم فيه المقبلون على الزواج بمبلغ ليس كبيرا على الإطلاق، مؤكدا أنّه اتفق مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على تخصيص مبلغ مالي من الدولة لوضعه في الصندوق، يساوي ما يضعه المقبلون على الزواج.

وأضاف الرئيس، خلال افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنّ الدولة ستضع مليار جنيه أمام كل مليار جنيه في الصندوق، وسيتضاعف الرقم كلما ارتفعت نسبة مساهمة المقبلين على الزواج به، لحماية وتأمين الأبناء ضحايا الخلافات الأسرية والطلاق.

اقرأ المزيد:

«الأنباء الكويتية» تبرز توجيهات السيسي بإتاحة شقق لموظفي العاصمة الإدارية

السيسي لـ«المقبلين على الزواج»: أجلوا الإنجاب حتى تتأكدوا من قدرتكم على الحياة سويا

السيسي: الإنفاق من الصناديق السيادية مرهون بموافقة رئيس الدولة

السيسي: نستورد «صودا آش» بـ300 مليون دولار.. ولا نملك وقتا للتأجيل

السيسي: على المتزوجين حديثا المساهمة في صندوق دعم الأسرة المصرية

السيسي: صندوق قناة السويس يخضع للتفتيش من أجهزة الدولة والرقابة الإدارية
بقلم شريف سليمان