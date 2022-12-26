السيسي: على المتزوجين حديثا المساهمة في صندوق دعم الأسرة المصرية

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّ قانون الأحوال الشخصية، سيشهد تخصيص صندوق لدعم الأسرة المصرية في أوقاتها الحرجة، مشيرا إلى أنّ من يخطط للزواج فيجب عليه وضع مبلغ في الصندوق، والحكومة من جانبها ستسهم بنفس القدر الذي يسهم به المتزوجون.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال افتتاحه مصنعي إنتاج الغازات الطبية والصناعية، ومحطة توليد الطاقة الثلاثية بمجمع الصناعات الكيماوية بأبو رواش، أنّ الخلافات الأسرية قد تسفر عن توقف عائل الأسرة عن الإنفاق على أولاده، وبالتالي يتحول الأبناء إلى «ضحية للخلافات»، لذا يجب تأسيس الصندوق لحماية الأبناء من تداعيات الطلاق.

وتابع الرئيس السيسي، أنّ الدين يأمرنا بإكرام اليتيم، والدولة من جانبها يجب أن تضع القواعد لإكرام أي يتيم.