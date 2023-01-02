وزارة الخارجية: الاتفاقيات الدولية تتيح استعادة الآثار المهربة للخارج

قالت وزارة الخارجية إن الإطار القانوني للاتفاقيات التي وقعت عليها مصر مع دول العالم ومنظمة اليونسكو هي التي تتيح استعادة الآثار والتزام الدول الموقعة على هذه الاتفاقيات بمراعاة التحري فيما يتعلق بعمليات الإتجار بالآثار وضرورة أن تكون أي آثار مشروعة في إطار أي تداول تجاري بالنسبة لها، وفي حالة عدم ثبوت الأوراق الدالة على خروجها بشكل شرعي فلابد من اتخاذ الاجراءات القانونية لاستعادتها، كما تستمر مصر في عقد اتفاقيات ثنائية مع العديد من الدول الصديقة، وتتابع السفارات المصرية بالخارج هذا الأمر بكل دقة بالتعاون مع وزارة الآثار ومكتب النائب العام وتتخذ الإجراءات التي تسترد هذه الآثار المهربة.

وأضافت الوزارة، في بيان اليوم، أن المجالات الصادرة عن اليونسكو تفيد بتعزيز أهمية التنفيذ السليم للإطار القانوني الحاكم يجب منع الاتجار بالتراث الثقافي خصوصا وأنه أمر مهم للغاية، مشيرا إلى وجود توجه إيجابي من الفاتيكان لإرجاع بعض الآثار، وهي مؤسسة دينية عريقة تعمل وفق مبادئ إنسانية، ويجب على الدول أن تحذوا حذو الفاتيكان، خصوصا وأن كنوز الحضارات القديمة ارتبط خروجها من مصر بظروف التواجد الأجنبي على أراضيها.