«الداخلية» توجه عددا من القوافل للمحافظات لتوزيع المساعدات العينية

واصلت وزارة الداخلية بالتنسيق مع الجهات المعنية فعاليات مبادرة (كلنا واحد – قافلة الخير) حيث تم خلالها تنظيم عدة قوافل لتوزيع عدد من المساعدات العينية (بطاطين - مواد غذائية) بالمجان على المواطنين بنطاق مديريات الأمن على مستوى الجمهورية

يأتى ذلك فى إطار الدور الذى تضطلع به كافة أجهزة وزارة الداخلية للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين وذلك على النحو التالى :

مديرية أمن أسيوط

مديرية أمن الإسكندرية

مديرية أمن البحيرة