أماكن معارض كلنا واحد 2023 في المحافظات.. تخفيضات على السلع تصل إلى 60%

مع إعلان وزارة الداخلية، مد فعاليات المرحلة 23 من مبادرة «كلنا واحد»، حتى نهاية شهر يناير 2023، تستعرض «الوطن»، أماكن معارض كلنا واحد 2023 في المحافظات المختلفة، التي تقدم تخفيضات على السلع الغذائية وغير الغذائية تصل إلى 60%.

أماكن معارض كلنا واحد 2023 في جميع المحافظات

ويستطيع المواطنون في المحافظات المختلفة، الاستفادة من التخفيضات التي تقدمها معارض «كلنا واحد» على السلع الغذائية وغير الغذائية، من خلال زيارة المعارض المنتشرة في المحافظات، والتي يمكن الوصول إليها ومعرفة أماكنها عن طريق موقع وزارة الداخلية والضغط على هذا الرابط، كما يمكن معرفة باقي المعارض بتفاصيل العناوين من خلال هذا الرابط.

توفير السلع بتخفيضات 60%

وكانت وزارة الداخلية، أوضحت أن مبادرة «كلنا واحد» هدفها توفير جميع السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسواق، تصل إلى 60% في مختلف المنافذ والسرادقات بالمحافظات.

وأعلنت «الداخلية» أنه جرى الاتفاق مع مسؤولي 5 من الكيانات الكبرى والموردين من أجل إطلاق قوافل سيارات مجمعة لبيع السلع الغذائية والمعمرة، تستهدف المناطق الأكثر احتياجًا تحديداً في المحافظات التي لا تتوافر فيها أفرع للسلاسل التجارية.