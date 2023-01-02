طلب برلماني لعرض خطة الحكومة لتنشيط السياحة في موسم الشتاء

تقدمت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس الشيوخ، بطلب مناقشة عامة لرئيس مجلس الشيوخ ورئيس الوزراء ووزير السياحة والآثار؛ لاستيضاح سياسة الحكومة في وضع استراتيجية قومية لتنشيط السياحة في مصر، وخاصة في موسم الشتاء الذي يشهد متغيرات دولية يجب استغلالها.

وأكدت «عفيفي»، في طلب المناقشة، أن مصر تعد من أكثر الدول أمنا واستقرارا رغم الظروف العصيبة التي تمر بها كل دول العالم ،وهو ما يستلزم الاستفادة منه خلال فترة الشتاء.

تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أن العالم يشهد متغيرات كبيرة بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية والتي أثرت على السياحة في أوروبا، وأصبح السائح الأوربي يبحث عن مكان آمن ليقضى فيه الشتاء بسبب أزمة عدم إمداد أوروبا بالغاز الروسي؛ مما يجعلهم يتعرضون مباشرة لموجة حادة من الصقيع، الأمر الذي سوف يجعلهم يبحثون على مناطق دافئة لقضاء الشتاء وبأسعار تنافسية حيث معظم الدول السياحية في منطقتنا تتنافس لجذب هؤلاء السياح.

وأوضحت أن مصر تتمتع بالمناخ المعتدل والمناطق السياحية المتنوعة مما يجعلها مقصدا سياحيا لمواطني أوروبا، إلي جانب استغلال نجاح مصر تحت رعاية الرئيس السيسي في تنظيم مؤتمر المناخ العالمي كوب 27 وإشادة كل دول العالم بحسن التنظيم والأمن باستضافة وفود 197 دولة منهم رؤساء دول ورؤساء حكومات ومسئولين أمميين ومنظمات دولية وإقليمية، وأكثر من 40 ألف مدعو وما تناقلته وسائل الاعلام العالمية عن نجاح مصر بداية من حسن التنظيم مرورا بالدور المحوري الذي تقوم به مصر في المنطقة.

قطاع السياحة والآثار يساهم بـ15% في الناتج المصري

وأضافت: «وبما أن كل تلك الوفود شاهدوا الأمن والاستقرار، أصبحت مصر محط أنظار العالم، الأمر الذي يستلزم معه أهمية وضع خطة لاستغلال ذلك النجاح في الجانب السياحي، حيث يعد قطاع السياحة والآثار من أبرز القطاعات الهامة للدولة، لاسيما وأنه يسهم في الناتج الاقتصادي المصري بنحو 15%».

وأكدت النائبة، أن قطاع السياحة والآثار من المصادر الرئيسة لتوفير النقد الأجنبي الذي تحاول الدولة جاهدة لتوفيره وتحقيق مزيد من الإيرادات بالعملة الصعبة، إذ تشير الأرقام إلى تحقيق مصر 13 مليار دولار إيرادات من السياحة في عام 2021.

وتناولت العديد من الصحف العالمية قائمة بأفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، كما يشير التقرير الأخير لموقع ناشيونال جيوغرافييك، عن انضمام مصر لقائمة أفضل المقاصد السياحية في العالم لعام 2022، وقد أوصي بزيارتها في عام 2023، كذلك تضمن التقرير تسليط الضوء على المتحف المصري الكبير الذي ينتظر العالم افتتاحه وطريق الكباش بالأقصر الذي تم افتتاحه العام الماضي.

كما أشار موقع «تريب أدفا يزر»، إلى اختيار مدينتي القاهرة والأقصر ضمن أشهر 22 وجهة سياحية لزيارتها على مستوى العالم خلال عام 2022، وكذلك مدينة الغردقة ضمن أفضل 10 مقاصد سياحية لزيارتها خلال العام الجاري، الأمر الذي يستلزم استيضاح خطة الحكومة في دعم قطاع السياحة وضرورة إنشاء أسواق سياحية جديدة باعتباره أحد القطاعات الهامة للاقتصاد المصري في ضوء التحديات الاقتصادية العالمية.