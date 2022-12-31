مجلس النواب يناقش اتفاقية الهيدروجين الأخضر مع فرنسا الاثنين المقبل

يناقش مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، بعد غد الاثنين، برئاسة المستشار حنفي جبالي، قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر، والموقعة في القاهرة بتاريخ 30 مايو المضاي، والتي تقدم فرنسا بمقتضاها منحة لا تتعد مبلغ 500 ألف يورو، من خلال مؤسستها المالية التنموية «الوكالة الفرنسية للتنمية AFD».

ووافقت لجنة الطاقة والبيئة على الاتفاقية بعد مناقشتها، حيث يتم استعراض تقرير اللجنة خلال الجلسة العامة مع توصية من اللجنة بالموافقة.

«عوض الله»: توجيه رئاسي للإسرع في مشروعات الهيدروجين الأخضر

وأكد حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي، للتسريع في مشروعات إنتاج الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات، خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ بشرم الشيخ «cop27».

وقال «عوض الله»، إن مصر وقّعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، في إطار المساعي للتحول المصري لمركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت مصر مع شركة «ديمي» البلجيكية اتفاقية لتنفيذ الدراسات الخاصة لمشروع إنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره من مصر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها بعد الاتفاقية الأولى التي تم توقيعها مع شركة «سيمنز» الألمانية للبدء في المشروع التجريبي لإنتاج الهيدروجين الأخضر.

مد فترة التنقيب عن البترول بمنطقة «مليحة» بالصحراء الغربية

ويناقش مجلس النواب، الاثنين المقبل، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة «أيوك برودكشن بي في»، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بموجب القانون رقم 212 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية.

وأكد تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن الصحراء الغربية تزخر بالثروات والفرص الاستثمارية في المجالات البترولية، لذا يعمل قطاع البترول على زيادة أنشطة البحث والتنقيب والتنمية في هذه المنطقة لزيادة الإنتاج منها.

وكشف تقرير لجنة الطاقة والبيئة، عن أن مساحة البحث تبلغ حوالي 2058 كيلو مترا مربعا تقريباً، وهي تتكون من كل أو جزء من قطاعات بحث أو قطاعات البحث الكاملة.