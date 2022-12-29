رئيس مجلس النواب يهنئ السيسي بالعام الميلادي الجديد: مصر ستبقى «رائدة»

بعث المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد 2023.

تهئنة بالعام الجديد

وقال رئيس مجلس النواب في نص برقية التهنئة: «يطيب لي أن أبعث إليكم فخامة الرئيس باسمي وباسم نواب الشعب خالص التهاني وأسمى الأمنيات بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد، أعاده الله علىكم وعلى مصرنا الحبيبة وقد ارتقى شعبها أعلى مراتب السعادة والرخاء وأن يرفُل في ثياب العزة والمنعة والأمن والأمان»

أضاف رئيس مجلس النواب: «عام جديد تستقبله مصر معكم، تخطو فيه خطوات الواثق على درب التطور والتنمية، مستشرفة غد واعد نزرع فيه الأرض الخصب، ونقيم عليها للإنسان مزارع ومصانع، ونحقق فيه رغد العيش لكل مواطن، بقطوف دانية من زخم الإصلاحات التي انتهجتها مصر في عهدكم على كافة الصعد».

رئيس مجلس النواب: مصر دولة رائدة تلتف حول السيسي

وأردف المستشار الدكتور حنفي جبالي: «إذا كنا يا سيادة الرئيس نمضي في رحلة شاقة لبناء دعائم وطننا وتشييد معالم رفعته ونهضته، وتغيير وجه الحياة على أرضه، فجميعنا يدرك عظم المسؤولية ونعد بأن نعلي الجهد، ونعلي الفكر، ونعلي الكلمة، ولنا فيكم يا سيادة الرئيس القدوة والمثل».

وأكد رئيس مجلس النواب أن السنوات القليلة الماضية شهدت سيلاً من المشروعات العملاقة التي فاقت قدرات الكثير من المتابعين لنثبت للعالم أن مصر ستبقي دولة رائدة قائدة تلتف حول رئيسها تنفذ معه مشروع حلمها الكبير.

واختتم: «شعب مصر الأبي صاحب العزم، وصاحب النصر، يقف من خلفكم فخامة الرئيس مؤيداً ونصيراً، معتصماً بالكبرى مصر، لتعلو مصر، وتحيا مصر».