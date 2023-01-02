القوات المسلحة تنظم بطولة الجمهورية لقفز الموانع بنادي الفروسية

نظمت القوات المسلحة بالتنسيق مع الاتحاد المصري للفروسية بطولة الجمهورية لقفز الموانع، والتي أقيمت على مدار ثلاثة أيام بنادي فروسية القوات المسلحة وذلك بحضور مدير إدارة المدرعات ورئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الاتحاد المصري للفروسية وعدد من قادة القوات المسلحة وأعضاء الاتحاد المصري للفروسية والشخصيات العامة ورواد ومُمثلي هيئات الفروسية.

وأكّد رئيس الاتحاد المصري للفروسية، تضافر الجهود لإخراج البطولة في أفضل صورة استكمالا لسلسة النجاحات التي تحققها الدولة المصرية في استضافة كبرى البطولات بفضل ما تتمتع به من المقومات تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيدًا بالاحترافية التي وصل إليها المشاركين من الفرسان والفارسات وما تمتعوا به من احترافية ومستوى متطور في تنفيذ القفزات على كل الارتفاعات.

وشدد مدير إدارة المدرعات على الدعم المستمر الذي تقدمه القيادة العامة للقوات المسلحة، مشيرًا إلى الحرص الدائم على التواصل المستمر مع وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للفروسية من أجل تحقيق البطولات المختلفة على كافة المستويات.

وفي ختام الفعاليات تم تكريم عدد من رموز رياضة الفروسية صاحبي الريادة والإنجازات، والفائزين ببطولة الجمهورية من نادى فروسية القوات المسلحة وعدد من الفرسان الدوليين المشاركين في الأولمبياد والحاصلين على البطولات العالمية والدولية.

يأتي ذلك في ضوء حرص القوات المسلحة على توفير كافة أشكال الدعم والمساندة للرياضة والرياضيين، وإيماناً بالنهوض والارتقاء بمستوى الألعاب والأنشطة الرياضية المختلفة.