القوات المسلحة تنظم احتفالية لأبطال قادرون باختلاف في متحف القوات الجوية

نظمت القوات المسلحة احتفالية لأبطال قادرون باختلاف تزامناً مع اليوم العالمي لأصحاب الهمم بمتحف القوات الجوية، بمشاركة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة وعدد من قادة القوات المسلحة والشخصيات العامة.

بدأت الاحتفالية بجولة لمعرض الطائرات الخارجي، وتفاعل أبطال قادرون باختلاف مع هياكل الطائرات بحماس وبراءة الأطفال، تلاها تقديم عدد من الفقرات الغنائية والاستعراضية والعديد من الفقرات الفنية، عكست مشاعر ممزوجة بفخر وسعادة على وجوه أبطال قادرون باختلاف.

وألقت نيفين القباج كلمة قدمت خلالها الشكر للقوات المسلحة لإتاحة الفرصة لتواجدها وسط أصحاب الطاقة والعزيمة القوية من أصحاب الهمم، مشيرة إلى أن المتاحف مؤسسات تعليمية لتوعية المواطنين بتاريخ بلدهم المشرف، كما ألقت إحدى بطلات قادرون باختلاف كلمة أعربت فيها عن شكرها وامتنانها هي وكل أبطال قادرون باختلاف للجهود الصادقة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك بفضل اهتمام الدولة بدعمهم وتطوير كفاءتهم ليتركوا بصمة إيجابية في المجتمع وليؤكدوا للجميع بأنهم قادرين بالفعل على خدمة الوطن.

واختتمت الاحتفالية بصورة تذكارية عكست مسؤولية القوات المسلحة الاجتماعية وواجبها الوطني نحو أبناء الشعب المصري من ذوي الهمم.