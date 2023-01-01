القوات المسلحة تحتفل بالطلبة المستجدين بالأكاديمية والكليات العسكرية

نظمت القوات المسلحة حفل انضمام الطلبة المستجدين المقبولين بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية من الدفعة 119 حربية وما يعادلها من الكليات.

بدأ الاحتفال بعرض للموسيقات العسكرية، واستعراض حرس الشرف، أعقب ذلك اصطفاف الطلبة الجدد بأرض الطابور، كما شارك طلبة الكلية الحربية زملائهم في الاحتفال باستقبالهم بعرض الفروسية والكفاءة البدنية والعرض العسكري لمقاتلي الكلية من مختلف السنوات الدراسية يتقدمهم حملة الأعلام بأرض طابور الكلية الحربية، وردد الطلبة الجدد قسم الولاء.

وألقى اللواء أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية كلمة رحب فيها بالطلبة المستجدين، ونقل لهم تهنئة الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، مؤكداً أن اختيارهم تم بكل شفافية وحيادية وبناءً على كفاءتهم ولياقتهم الطبية والرياضية والعلمية والنفسية، مشيراً إلى أنهم صفوة وخيرة شباب مصر.

وأشار الطلبة الجدد إلى اعتزازهم بالانتماء إلى العسكرية المصرية العريقة، معربين عن فرحتهم العارمة بتحقيق أحلامهم في الالتحاق بالقوات المسلحة المصرية لتتواصل مسيرة العطاء لأبطال القوات المسلحة جيلاً بعد جيل.

وأعرب أهالي الطلبة المستجدين خلال حفل الاستقبال عن سعادتهم الغامرة لانضمام ذويهم للقوات المسلحة مؤكدين أنهم لن يبخلوا على وطنهم بأي من أبنائهم لتبقى رايات مصر عالية خفاقة في عنان السماء.