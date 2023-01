6 أسباب تدفعك لمشاهدة مسلسل Kaleidoscope في بداية عام 2023

بدأ العام الجديد، بطرح عدد من المسلسلات الأجنبية الهامة، منها مسلسل الإثارة والتشويق Kaleidoscope الذي تم طرحه على منصة نتفلكس، وهو مكون من 8 حلقات فقط، وإليك في التقرير التالي أسباب تدفعك لمشاهدة العمل .

أسباب مشاهدة مسلسل Kaleidoscope

- مسلسل Kaleidoscope، يحكى عن عملية سطو مسلح من قبل فرقة إجرامية، تخطط لسرقة خزنة كبيرة محصنة منذ 20 عامًا بنظام أمني معقد للغاية.

- العمل مختلف عن باقي الأعمال التي تم عرضها، فعرضه جديد من نوعه، حيث يمكن مشاهدة حلقات المسلسل دون ترتيب.

- تتمحور قصة المسلسل حول حل لغز في كل حلقة، وهناك رابطًا بين جميع الحلقات أيًا كان ترتيبها.

بطلة العمل روزالين البيه

- تعتبر الفنانة روزالين البيه من أبطال المسلسل، وهي ممثلة مصرية شاركت في عدة أعمال منها فيلم «تراب الماس» والفيلم القصير «شوكة وسكينة» الذي تم عرضه من قبل في مهرجان الجونة السينمائي الدولي.

أبطال مسلسل Kaleidoscope

- يأتي مسلسل Kaleidoscope من بطولة النجم جيانكارلو إسبوزيتو، الذي اشتهر بمشاركته في العديد من الأعمال المميزة منها، فيلم The Maze Runner: Scorch Trials، والذي حقق إيرادات مميزة بشباك التذاكر العالمي.

- العمل من مبطولة النجم جاي كورتني، والذي اشتهر بأدوراه المميزة في أفلام الإثارة والأكشن، حيث شارك بأفلامA Good Day to Die Hard، Terminator Genisys، The Suicide Squad، Semper Fi، The Divergent Series: Allegiant، وغيرها من الأعمال المميزة.

ويضم مسلسل Kaleidoscope عددًا من النجوم المميزين بهوليوود منهم، روزالين البيه، تاتي غبريال، باز فيغا، نيوشا نور، روفوس سيويل، بيتر مارك كيندال، جاى كورتنى، هيمكى ماديرا، ماكس كاسيلا، ستاسى اوريستانو، جوردان ميندوزا، وغيرهم من النجوم المميزين.