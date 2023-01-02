تفاصيل جنازة البابا بنديكت.. لن تُقرع أجراس الكنيسة

كسر البابا بنديكت السادس عشر، التقاليد عندما أصبح أول بابا يعلن تقديم استقالته من منصبه منذ 6 قرون، ما يجعل جنازته التي من المقرر لها أن تكون الخميس المقبل، حدثًا استثنائيًا بترتيبات مختلفة.

جنازة البابا بنديكت السادس عشر

ووصف المتحدث باسم الفاتيكان ماتيو بروني، جنازة بنديكت بأنها ستكون «بسيطة» بحضور وفود رسمية فقط من إيطاليا ومن ألمانيا الأصلية للبابا السابق.

وهو أمر يتعارض من الجنازات الخاصة بالباباوات الجالسين، فقد استمر قداس البابا يوحنا بولس الثاني –البابا السابق لبنديكت- نحو 3 ساعات كاملة، وأصدر الفاتيكان وقتها كتيبًا مكون من 400 صفحة لشرح توجيهات «طقوس جنازة الحبر الروماني» وعُرفت وقتها بأنها أكبر جنازة حضرها التاريخ.

لكن في حالة البابا بنديكت فالأمر مختلف، فقد استقال من منصبة في عام 2013، وعلى الرغم من هذا فقد احتفظ باسمه وزيه الأبيض وتقاعد في دير داخل الفاتيكان، وأصبح البابا الفخري وهو منصب غير متداول، وبالتالي فأن التقاليد الجنائزية ستكون مختلفة، بداية من فترة الحداد، ومن سيرأس القداس الجنائزى، وفق ما نشر بصحيفة واشنطن بوست الأمريكية.

موعد جنازة البابا بنديكتوس

ووفق المعلن من الفاتيكان حتى الآن، فأن جثمان البابا بنديكت سيوضع في كاتدرائية القديس بطرس ابتداء من اليوم الاثنين حتى يلقي المؤمنين عليه نظره الوداع، وستقام قداس الجنازة يوم الخميس في ساحة القديس بطرس.

ولم يتم الإعلان حتى الآن ما إذا كان سيكون هناك فترة الحداد التقليدية والتي تبلغ 9 أيام بعد دفن الجثمان

البابا فرانسيس سيرأس جنازة سلفه

وأوضح الفاتيكان في بيان سابق إن البابا فرانسيس سيترأس قداس الجنائزى على البابا الفخري الراحل، وهي لحظة تاريخية للكنيسة حيث لم يسبق أن قام بابا حالي بجنازة بابا سابق.

وسيتم دفن البابا بنديكت في كهوف بازيليك القديس بطرس، وهي كانت أحد وصايا الراحل أن يتم دفنه في القبر الذي يحتوي على رفات يوحنا بولس الثاني قبل تطويبه في عام 2011 وتم نقلهم إلى الطابق العلوي من مذبح القديس سيباستيان.

كيف اختلفت طقوس الحداد بالنسبة لبينديكت؟

وقال المتحدث باسم الفاتيكان إن أجراس كاتدرائية القديس بطرس لم تُقرع من أجل وفاة بندكيت وهو أمر سيحدث فقط لوفاة البابا الجالس.

لن يتم اتلاف خاتم الصياد الخاص بالبابا بنديكت

كما أعلن المتحدث أنه لن يكون هناك حاجة لإتلاف خاتم الصياد الخاص بالبابا بنديكت– من المتبع في التقليد الكنسي أن يمنح كل بابا جديد خلال حفل تنصيبه خاتم الصياد أو خاتم القديس بطرس ويتم تدميره بطقوس معينة بعد وفاته ويرجع لهذا لأنه في السابق كان الخاتم يعتبر ختم رسمي للكنيسة- لأنه تم تدميره بعد استقالته.

وكان الفاتيكان قد أعلن وفاة البابا بنديكت السادس عشر يوم السبت الماضي، الذي استقال من البابوية عام 2013، عن عمر يناهز 95 عامًا.