البابا فرانسيس: بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر مريض للغاية

أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن سلفه بنديكتوس السادس عشر البالغ من العمر 95 عاما يعاني من مرض خطير، مشيرا إلى أنه يصلي من أجله، وأحدثت استقالته لأسباب صحية مفاجأة في العالم عام 2013.

وطالب البابا فرانسيس في نهاية جلسته الأسبوعية العامة، حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الاخبارية الفرنسية اليوم، المصليين جميعا بأن يصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخري بنديكتوس لأنه يعاني من مرض شديد.

وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي «جوزيف راتزينغر» قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير بقلب حدائق الفاتيكان.