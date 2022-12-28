البابا فرانسيس: بابا الفاتيكان السابق بنديكتوس السادس عشر مريض للغاية
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أ ش أ
02:38 م | الأربعاء 28 ديسمبر 2022
البابا فرانسيس
أعلن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان أن سلفه بنديكتوس السادس عشر البالغ من العمر 95 عاما يعاني من مرض خطير، مشيرا إلى أنه يصلي من أجله، وأحدثت استقالته لأسباب صحية مفاجأة في العالم عام 2013.
وطالب البابا فرانسيس في نهاية جلسته الأسبوعية العامة، حسبما ذكرت قناة «بي إف إم» الاخبارية الفرنسية اليوم، المصليين جميعا بأن يصلوا صلاة خاصة من أجل البابا الفخري بنديكتوس لأنه يعاني من مرض شديد.
وكان البابا المعتزل واسمه الحقيقي «جوزيف راتزينغر» قد استقال من منصبه بسبب تدهور صحته وعاش منذ ذلك الحين في دير بقلب حدائق الفاتيكان.