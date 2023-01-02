توافد الآلاف على معرض «أهلا رمضان» بالغردقة.. أسعار مخفضة

شهد معرض أهلا رمضان بالغردقة توافد عدد كبير من المواطنين على المنفذ الذي يضم 15 عارضا من التجار وفروع السلاسل التجارية لجميع السلع الغذائية بكميات كبيرة وبأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل أهالي المحافظة، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، وإشراف وزارة ومديرية التموين، بناء على توجيهات القيادة السياسية بالتسيهل على المواطنين وتوفير حياة كريمة.

توافد الآلاف على معرض أهلا رمضان

ومن جانبه أشار أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر، أن المعرض يشهد توافد الآلاف من المواطنين يوميا، وذلك بسبب موقعه المثالي بشارع المصالح أمام مجمع خدمات الدهار وموقف السرفيس وسط مدينة الغردقة، موضحا أنه يفتح أبوابه في التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، ويستمر حتى شهر رمضان المقبل.

وقال «الدقاق» في تصريحات لـ«الوطن»، إن موقع المعرض وتواجده بالقرب من موقف سرفيس الدهار حيث سهولة الموصلات، ساعد في تردد آلاف المواطنين عليه، بالإضافة إلى الأسعار المخفضة للسلع الغذائية الأساسية برقابة ومتابعة الرقابة التجارية بتموين البحر الأحمر.

أسعار مخفضة بمعرض أهلا رمضان

بينما قال علي مبارك، أحد التجار العارضين بمعرض أهلا رمضان بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن المعرض يوفر جميع السلع الغذائية الأساسية وبأسعار تقل 20% عن مثيلاتها بالأسواق، موضحا أنه شارك بالمعرض بالتنسيق مع الغرفة التجارية وتموين البحر الأحمر لخدمة أهالي مدينة الغردقة، ودعما للدولة المصرية في مواجهة الغلاء.

وأعرب حمدي غريب، أحد مواطني الغردقة، عن سعادته بتوفير أسعار مخفضة للسلع الغذائية الأساسية التي يحتاجها المواطنين، مشيدا بدور الدولة في مواجهة الغلاء.

سلع غذائية أساسية بمعرض أهلا رمضان

وأشار أنطونيوس صلاح، عضو الغرفة التجارية بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض أهلا رمضان بمدينة الغردقة يضم أكثر من من 15 عارضا للسلع، ويضم جميع السلع الأساسية بأسعار مخفضة، ومتوفرة بكميات كبيرة، وبأسعار في متناول المواطن البسيط وتوفير كميات كبير من المواد الغذائية، لافتا أن كيلو العدس 40 جنيها والمكرونة 18 جنيها والأرز 15 جنيها والسكر 15 جنيها والدقيق 18 جنيها وكيلو الزيت 40 جنيها.