افتتاح معرض أهلا رمضان في الغردقة بأسعار مخفضة.. «اعرف مكانه»

شهدت مدينة الغردقة افتتاح معرض أهلا رمضان، والذي يستمر حتى شهر رمضان المقبل، ويحتوي على سلع مخفضة بكميات كبيرة لمواجهة الغلاء وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، تحت رعاية محافظ البحر الأحمر، وإشراف مديرية التموين، بناء على توجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.

أماكن معرض أهلا رمضان بالغردقة

وكشف ربيع إسماعيل، وكيل وزارة التموين بالبحر الأحمر، أن معرض السلع الغذائية أهلا رمضان افتتحه سكرتير عام محافظة البحر الأحمر بمدينة الغردقة، أمام مجمع خدمات الدهار والموقف الجديد بشارع المصالح، ويفتح أبوابه للمواطنين من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية عشر منتصف الليل.

وقال في تصريحات لـ«الوطن»، إن معرض أهلا رمضان بالغردقة سيستمر حتى شهر رمضان المقبل، ويضم عددا من فروع السلاسل التجارية وتجار الجملة، لتوفير كميات كبيرة من السلع المخفضة ولتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين بالبحر الأحمر، مؤكداً أنه سيتم افتتاح منافذ أخرى بمدن المحافظة.

توفير احتياجات المواطنين

ومن جانبه أشار أحمد الدقاق، مدير الرقابة التجارية بالبحرالأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن معرض أهلا رمضان بالغردقة يوفر جميع احتياجات المواطنين من السلع والمواد الغذائية، وترجع أهمية معرض أهلا رمضان إلى أنه تم اختصار الوسيط بين تاجر الجملة وتاجر التجزئة، لتوصيل السلعة إلى المستهلك بدون وسيط.

وأضاف أن المعرض يشهد رقابة وتفتيش بالتنسيق مع مباحث التموين والرقابة التموينية، باستمرار والتشديد على أسعار السلع والمواد بصورة واضحة للمستهلك، واتخاذ الإجراءات المشددة ضد التجار المخالفين.