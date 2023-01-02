احتفالات رأس السنة في فنادق الغردقة.. شو روسي وبرازيلي وأكلات خاصة

احتفل آلاف السياح بليلة رأس السنة بفنادق الغردقة وشهدت الاحتفالات فقرات متنوعة وأبرزها خيمة رأس السنة وشو روسي وبرازيلي وضم البرنامج بوفيه خاص به أكلات مخصصة ومشروبات خاصة لهذه المناسبة.

بوفيه خاص لرأس السنة

كشف محمد عيد الخبير التسويق السياحي بالبحر الأحمر، أن فنادق الغردقة شهدت احتفالات آلاف السائحين برأس السنة الذين فضلوا قضاء إجازة رأس السنة بشواطئ الغردقة حيث جذبت آلاف السائحين من جنسيات مختلفة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إلى أن أبرز مشاهد احتفال رأس السنة أنها أقيمت في خيمة كبيرة وتنوعت الفقرات بالتنورة وأنغام الربابة وأبرز الاحتفالات كانت فرق شو روسي وبرازيلي وسط تفاعل جميع السائحين الأجانب الذين حرصوا على التقاط الصور التذكارية ونشرها على السوشيال ميديا مما يساهم في تنشيط وجذب السياحة للغردقة، مضيفا أنه تم إعداد بوفيه خاص ضم أكلات رأس السنة منها السي فود والدندي والمشويات ومشروبات وعصائر طازجة وكوكيتلات خاصة بهذه المناسبة.

الغردقة تجذب السائحين في رأس السنة

ومن جانبه كشف كامل أبو علي رئيس جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة شهدت احتفال آلاف السائحين أكثر من 15 جنسية أجنبية برأس السنة في عدد فندق ومنتجع سياحي بالغردقة، لافتا في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن احتفالات الفنادق جذبت السياح وأن مثل هذه المناسبات العالمية خير تسويق للسياحة في المدن السياحية المصرية خاصة الغردقة ومرسى علم وشرم الشيخ.