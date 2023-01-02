وزيرة ألمانية تطالب بإعادة رأس نفرتيتي وعدد من الآثار إلى بلادها

كشفت وزيرة الدولة الألمانية للتنوع ومناهضة التمييز في العاصمة برلين، سرايا جوميز، عن دعوتها لإعادة تمثال نفريتيتي في ألمانيا على الرغم من أنه من أكبر الأشياء الجاذبة للسياح، مطالبةً بإعادة الرأس إلى بلدها الأصلي بجانب كل الآثار الأخرى.

وذكرت جوميز، في تصريحات نقلتها جريدة «تاج شبيجل»، أنّ كل الأصوال الثقافية من مناطق مختلفة من العالم ليست ملكًا لها، وهي موجودة بشكل غير قانوني في البلاد.

وتعرض المتاحف في ألمانيا منذ عدة سنوات الرأي منذ عام 2009 تحديدا وتم نقلها من مكان إلى أخر خوفا من السرقة أو التحطم خلال القصف الذي حدث ضد ألمانيا في الحرب العالمية الثانية وكان الألماني أودلف هتلر مهتم بشدة بهذا التمثال والآثار والفنون وكان يرغب في ضم مزيد من التماثيل النادرة في ألمانيا.