عمدة كييف: سنعيش أسوأ شتاء منذ الحرب العالمية الثانية ولن نموت أو نهرب كما يريد بوتين

قال عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فيتالي كليتشكو، إن هذا الشتاء سيكون الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية، وسيشهد تضرر 3 ملايين نسمة من سكان المدينة بالأضرار على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والتي دمرت البنية التحتية للطاقة، بحسب ما ذكرته وكالة «د ب أ» الألمانية.

كليتشكو: بوتين يحاول طرد السكان من كييف

وأضاف كليتشكو، أنه على سكان المدنية أن يكونوا مستعدين لأسوأ سيناريو لانقطاع التيار الكهربائي وسط انخفاض درجات الحرارة، وفي هذه الحالة سيتعين إجلاء بعض السكان، متابعا: لا نريد أن يصل الأمر إلى هذا المسار.

واتهم كليتشكو، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، بمحاولة طرد السكان من كييف من خلال شن الهجمات على البنية التحتية للمدنية.

بوتين يريد أن يجمد الناس من البرد

وأشار إلى أن بوتين يريد أن يضر السكان ويجعلهم يتجمدون ويحرمهم من الإضاءة في محاولة للضغط على الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مضيفا: هذا لن يحدث، انطباعي هو أن غضب الناس سوف يزداد فقط، وسيصبحون أكثر تصميماً، لن نموت أو نهرب كما يريد بوتين.

وطلب كليتشكو من ألمانيا، أن ترسل على وجه السرعة مولدات كهربائية وملابس واقية وسلعاً إنسانية، إضافة إلى أسلحة للدفاع.