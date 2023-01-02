طارق الشناوي: وحيد حامد كان إنسانا متواضعا.. وأجاد قراءة الناس

قال الناقد الفني طارق الشناوي، إن وحيد حامد لا يزال موجودًا بأعماله الدرامية والسينمائية، ودائما كان موجودا بين الناس يناقش مشكلاتهم وهمومهم، لافتا إلى أنه كان يجيد قراءة الناس ومن ثم استطاع كتابة تفاصيل حياتهم في أعماله الفنية مثل فيلم ديل السمكة، وسوق المتعة، اللذين قال عنهما إنهما أقرب الأعمال لقلبه».

إنتاج فيلم ليحيى الفخراني وساندرا نشأت

وأوضح الشناوي، في مداخلة هاتفية ببرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية dmc، أن وحيد حامد كان مستعدا لإنتاج فيلم ليحيى الفخراني والمخرجة ساندرا نشأت وبدأ بالفعل في كتابته، ونتمنى أن يستكمل المشروع ويعود الفخراني بالفيلم للسينما، مشيرا إلى أن ظهور حامد في الندوات الفنية قبل وفاته وحضور أعداد كبيرة يعتبر تكريما وتقديرا له: «كان مريض بس في الندوة كان منطلق وكأنه رجع بالعمر 20 سنة فاتوا وقدم نصائح كتير، وبعتبره أفضل تكريم له وتصفيق الحضور كان أجمل وداع».

وتابع: «اتجمعنا اليوم في ذكراه وحضر مجموعة من الصحفيين المحبين لوحيد حامد وكان يبادلهم نفس المحبة، وسمينا المجموعة حبيت أيامي في ذكرى وحيد حامد».

برنامج السفيرة عزيزة

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، ورضوى حسن.

ويتناول البرنامج جميع القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، اللاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.