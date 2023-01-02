وحيد حامد في لقاء سابق: «أحد النقاد قالي أنت فاشل ومالكش دعوة بالكتابة»

تحل اليوم ذكرى وفاة السيناريست والكاتب الكبير وحيد حامد الثانية، إذ رحل في التاريخ ذاته منذ عامين، بعد صراع طويل مع المرض، تاركا عدة أعمال فنية درامية وسينمائية خالدة في تاريخ السينما العربية ومن بين تلك الأعمال فيلم «غريب في بيتي» الذي كان من المرشح أن يلعب دور البطولة فيه رئيس النادي الأهلي كابتن محمود الخطيب، إلا أنه رفض فكرة التمثيل.

لقاء وحيد حامد مع شريف عامر

وأوضح الكاتب والسيناريست وحيد حامد، خلال حديثه مع الإعلامي شريف عامر، في برنامج «يحدث في مصر»، المذاع عبر فضائية «mbc مصر»، في لقاء خاص بعد تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، أنه أراد في البداية أن يعود لمسقط رأسه دون أن يكمل في مسيرته المهنية، وذلك بعد أن انتقده أحد النقاد الكبار في إحدى الندوات.

حامد: «أحد النقاد مسح بي بلاط الأرض»

«كنت في بدايتي، وأحد النقاد رحمه الله قام ومسح بي بلاط الأرض، وقال لي مالكش دعوة بالكتابة وإيه الفشل ده، كنت وقتها عيل صغير، لدرجة إني كان نفسي الندوة تخلص أجري وآخد القطار ومرجعش تاني خالص»، جاء ذلك خلال حديث السيناريست الراحل وحدي حامد مع الإعلامي شريف عامر.

وتابع الكاتب وحيد حامد خلال لقائه «لولا أن الأستاذ محمد عبدالحليم عبدالله سكرتير عام نادي القصص قام من مكانه ودافع عن القصة، عندها شعرت بأن الأمل تسرب إلي مرة أخرى بعدما فقدته بسبب انتقادات الناقد، وقالي إني هروح رحلة مع النادي للعين السخنة».

السيرة الذاتية للراحل وحيد حامد

ولد السيناريست وحيد حامد في 1 يوليو 1944، عُرف بتقديمه لأعمال اجتماعية ذات بعد سياسي تناقش قضايا المجتمع المصري، وعمل مع عدد من المخرجين منهم سمير سيف، شريف عرفة و عاطف الطيب، وحاز عن أعماله على عدة جوائز، في 2020 حاز جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42.