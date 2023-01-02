في ذكرى رحيل وحيد حامد.. قصة فيلم ظهر خلاله كممثل لثوان معدودة

يمر اليوم عامان على غياب الكاتب الكبير وحيد حامد، الذي قدم للوسط الفني عددا كبيرا من الأعمال الفنية المهمة، ولازالت أعماله مؤثرة في الشارع المصري، وعلى الرغم من شهرته الواسعة في عالم الكتابة لم يظهر على الشاشة كممثل سوى مرة واحدة خلال فيلم «اللعب مع الكبار» للمخرج شريف عرفة.

دور وحيد حامد في «اللعب مع الكبار»

ظهر الكاتب وحيد حامد خلال أحداث فيلم «اللعب مع الكبار» في ثوان معدودة، وهو يجلس في مقهى شعبي وينادي على «حسن بهلول»، الذي يقوم بدوره الزعيم عادل إمام، ثم يقعد أمامه ويلعب معه لمدة دقائق قليلة .

أحداث فيلم اللعب مع الكبار

تعتمد أحداث الفيلم الأساسية على عنصر التشويق والإثارة، حيث يجري حسن بهنسي بهلول اتصالًا بجهاز أمن الدولة، ويتحدث إلى الضابط ليبلغه عن توقيت حريق سيحدث في أحد المصانع في اليوم التالي، وعندما يسأله الضابط عن كيفية معرفته بذلك، يبلغه حسن بأنه شاهد الحادث في الحلم. وبالفعل يقع الحادث، لتبدأ علاقة من نوع خاص بين حسن والضابط.

فيلم «اللعب مع الكبار» يحتل المركز رقم 90

يحتل فيلم «اللعب مع الكبار» المركز رقم 90 في قائمة أفضل 100 فيلم في ذاكرة السينما المصرية حسب استفتاء النقاد بمناسبة مرور 100 عام على أول عرض سينمائي بالإسكندرية (1896-1996) وكان الاختيار بداية من عام 1927 حيث تم عرض أول فيلم مصري (ليلي 1927) وحتى عام 1996.