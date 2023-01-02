4.9 مليار دولار صادرت المنطقة الحرة بالإسكندرية في 2022

أعلنت محافظة الإسكندرية، عن أبرز إنجازات المنطقة الحرة العامة برئاسة أيمن عبد العزيز، ضمن حصاد القطاعات المختلفة بعام 2022.

وأوضحت المحافظة في بيان اليوم، أنه قد بلغت إجمالي صادرات المنطقة 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 بزيادة قدرها مليار دولار عن العام السابق.

51 مليار في مشروعات المنطقة الحرة بالإسكندرية

كما بلغ عدد مشروعات المنطقة 402 مشروع بإجمالي رؤوس أموال قدرها 51 مليار دولار بزيادة في رؤوس الاموال قدرها 200 مليون دولار عن عام 2021، وتكاليف استثمارية قدرها 11.3مليار دولار بزيادة في التكاليف الاستثمارية قدرها 300 مليون دولار عن العام السابق وتوفر نحو 51 ألف فرصة عمل تقريبًا.

وأشارت محافظة الإسكندرية إلى أن توسعات المشروعات القائمة في زيادة رؤوس الأموال و التكاليف الاستثمارية أدى إلى الطفرة الواضحة في حجم الاستثمارات داخل المنطقة الحرة بالإسكندرية.

الموافقة على 10 مشروعات في المنطقة الحرة بالإسكندرية

وتم الموافقة على 10 مشروعات بنظام المناطق الحرة العامة، بإجمالي رؤوس أموال قدرها 13.3 مليون دولار، وتوفر 167 فرصة عمل، علمًا بأنه تم الموافقة خلال عام 2021 على 3 مشروعات برؤوس أموال قدرها 3 ملايين دولار وتوفر 74 فرصة عمل.

كما تم الموافقة على مشروع بنظام المناطق الحرة الخاصة، بإجمالي رؤوس أموال قدرها 140.5 مليون دولار، ويوفر 600 فرصة عمل.

فيما تم استصدار 12 ترخيص مزاولة النشاط بنظام المناطق الحرة العامة وعدد 1 ترخيص مزاولة نشاط بنظام المناطق الحرة الخاصة، واستصدار 17402 اقرار صادر وعدد18572 إقرار وارد.