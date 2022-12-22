محافظة الإسكندرية توجه 7 نصائح للمواطنين بعد أمطار اليوم: تجنبوا أعمدة الإنارة

شهدت محافظة الإسكندرية سقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة، الأمر الذي تبعه تكليف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية لرؤساء الأحياء بالتواجد الميداني على مدار اليوم، والتنسيق الكامل بين كافة القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة ، لرصد أي معوقات بالشارع السكندري.

وتابع رؤساء الأحياء الأوضاع في الشوارع، وتمركزت سيارات الصرف الصحي بالمناطق الساخنة وتسيير الحركة المرورية بالشوارع، يعكس حجم اليوم الممطر والطقس السيء المتواصل، ووجهت المحافظة 7 نصائح للمواطنين للتعامل مع هذه الأجواء.

نصائح محافظة الإسكندرية مع الطقس السيء

وأهابت محافظة الإسكندرية، ‏المواطنين توخي الحذر، واتباع التعليمات التالية للحفاظ على سلامتهم:

- توخي الحذر في القيادة أثناء هطول الأمطار، وعدم القيادة سوى في الضرورة القصوى وبحذر شديد.

- تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار من التحرك بسهولة ويسر.

- تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومترا، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

نصائح لتجنب الإصابات مع طقس الإسكندرية اليوم:

- عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

- عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

- عدم ‏الاقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنبا لخطر الصعق.

- عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

- عدم ركن السيارات تحت أو في أماكن احتمال سقوط الأشجار.