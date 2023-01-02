النائب علاء حمدي يطالب بإعفاء مستحقي تكافل وكرامة من فواتير الكهرباء

تقدم النائب علاء حمدي قريطم، عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة، وعضو لجنة الصناعة، بالشكر لوزارة الكهرباء وشركة الكهرباء بالبحيرة والمحافظ، لما يقدمونه من جهد واضح بجانب التعاون الملموس في حل المشكلات وسرعة الاستجابة.

وطالب خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمود بحضور وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، لمناقشة استراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في تعظيم الاستفادة من مصادر الطاقات المتجددة، وتحسين كفاءتها، ودورها في تشجيع التصنيع المحلي في ظل الاتجاه نحو تعزيز الاقتصاد الأخضر، بتطوير وانارة الأعمدة المتهالكة بحوش عيسي .

فواتير الكهرباء

وأكد عضو النواب، أنه بصدد تقديم طلب لوزير الكهرباء وشركة الكهرباء من خلال مقترح يتضمن إعفاء أصحاب تكافل وكرامة من سداد الخدمات والكهرباء، إيمانا بدورنا الحقيقي تجاه المواطن البسيط حتى يتوافق مع مشروع حياة كريمة، أحد المبادرات المهمة للرئيس السيسي.