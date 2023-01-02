رغدة عبدالسلام تؤدي اليمين في مجلس النواب خلفا للراحلة ابتسام أبو رحاب

حضرت اليوم رغدة عبد السلام نجاتي هنادي، أمام مجلس النواب، وأدت اليمين الدستورية، في الجلسة العامة، خلفا للنائبة الراحلة ابتسام أبو رحاب، وذلك بعد تلاوة إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقالت النائبة، إنها تتطلع لأداء دورها البرلماني على أكمل وجه، سواء تشريعيا أو رقابيا، مؤكدة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنها مسئولية كبيرة وتتمنى التوفيق والسداد في أدائها، بمعاونة كافة زملائها من أعضاء المجلس.

وأضافت أن الدولة المصرية تسير على خطى سليمة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتحتاج إلى تضافر كافة الجهود لاستكمال الإصلاح والتنمية.

إخطار بوقوع حالة الوفاة

ووفقا للائحة الداخلية لمجلس النواب، تلقى المجلس في وقت سابق إخطارا من وزارة الداخلية، بوقوع حالة الوفاة، وبعدها تم إعلان خلو مقعد النائبة وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

حالات خلو مقعد في مجلس النواب

وحدد قانون مجلس النواب، التعامل مع حالات خلو أحد المقاعد بالمجلس، سواء كان بالنظام الفردي أو القائمة.

وتنص المادة 25 من القانون على: إذا خلا مكان أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردي قبل انتهاء مدة عضويته بستة أشهر على الأقل، أجرى انتخاب تكميلي، فإن كان الخلو لمكان أحد الأعضاء المنتخبين بنظام القوائم حل محله أحد المرشحين الاحتياطيين وفق ترتيب الأسماء الاحتياطية من ذات صفة من خلا مكانه ليكمل العدد المقرر.