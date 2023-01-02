«النواب» يوافق على مذكرة تفاهم مع فرنسا لتطوير قطاع الهيدروجين الأخضر

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 547 لسنة 2021، بشأن الموافقة على مذكرة تفاهم حول التعاون الفني الاستراتيجي بين مصر وفرنسا، لتنمية قطاع الهيدروجين الأخضر في مصر.

ووقع الجانبان المصري والفرنسي المذكرة في 30 مايو الماضي، وتقدم الحكومة الفرنسية بمقتضاها منحة بقيمة 500 ألف يورو من خلال مؤسستها المالية التنموية، ومنها الوكالة الفرنسية للتنمية «AFD».

وخلال الجلسة، قال النائب حسام عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة في مجلس النواب، إن «الدولة تسير بخطوات متسارعة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء وإنتاج الهيدروجين الأخضر، من خلال عدد من الاتفاقيات والمشروعات، خاصة بعد النتائج التي أفرزتها قمة المناخ في شرم الشيخ».

وأضاف أن «مصر وقعت العديد من الاتفاقيات والاستثمارات في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر، ضمن مساعيها للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة الخضراء، كما وقعت اتفاقية مع شركة ديمى البلجيكية لتنفيذ الدراسات الخاصة بمشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر، وهي الاتفاقية الثانية من نوعها، بعد الاتفاقية الموقعة مع شركة سيمنز الألمانية للبدء فى المشروع التجريبى لإنتاج الهيدروجين الأخضر».