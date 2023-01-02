رئيس تحرير «الأهرام ويكلي» لـ«كلام في السياسة»: القطاع الخاص المصري يستحق دفعة أكبر

قال عزت إبراهيم، رئيس تحرير الأهرام ويكلي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن القطاع الخاص المصري يستحق أن يأخذ دفعة أكبر في الفترة القادمة، مررنا بـ3 مراحل أساسية في الإصلاح من 2013 لـ2016 ومن 2016 لـ2019 ومن 2019 لـ2022 فالثلاث مراحل صدر عنها وثائق من الدولة بدءا من استراتيجية التنمية والوثيقة الهامة في مصر 2030، والتي خرج منها كثير من الأفكار التي تطبق الآن، والتي تخرج للمجال العام واحدة تلو الأخرى.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»، أن الكلام عن وثيقة ملكية الدولة منذ نوفمبر 2021 وقبل أحداث أوكرانيا، وكل التطورات والتداعيات التي رأيناها تعطي ملمحا على أن الدولة كانت تتصرف على أساس أنها تعد لإدخال القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وأن الدولة قامت بهذا العبء في فترة زمنية محددة، وعليها الآن أن تترك الأمر أو جزءا كبيرا منه للقطاع الخاص ليقوم بدوره.

وتابع: «هناك مؤشرات تتحدث عن رفع نسبة القطاع الخاص من 30% لـ65% خلال 2030، فهذا الكلام له صدى كبير في الخارج، وله صدى كبير في المؤسسات الدولية، والرئيس عبدالفتاح السيسي عندما تحدث في أغسطس 2021 تحدث عن مسألة حالة صندوق النقد الدولي، وفيما يخص هذا الأمر أشار إلى أنها مؤسسة دولية محايدة لها ما يشبه الدور الاستشاري، وليست مسألة إملاءات على الدولة المصرية».