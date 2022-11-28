أحمد الطاهري: «من أولمبياد بكين إلى مونديال الدوحة» حلقة جديدة من كلام في السياسة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن حلقة برنامج «كلام في السياسة» اليوم تأتي تحت عنوان «من أولمبياد بكين إلى مونديال الدوحة» لتناقش كيف تغير المشهد الإقليمي والدولي، لافتا إلى أن الفترة الماضية حدث بها العديد من الأحداث التي أعادت ترتيب الكثير من الأمور، وغيرت في الكثير من التوازنات في ظل سرعة إيقاع أحداث تجلعنا نقف أمام الرصد والتحليل المباشر.

وأوضح «الطاهري» خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة»، المذاع على فضائية «اكسترا نيوز»، أن حلقة اليوم تأتي في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر لتكون باكورة حصاد العام، بحضورالكاتب الصحفي أحمد الخطيب رئيس تحرير جريدة الوطن، والعميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، والدكتور أسامة السعيد، مدير تحرير جريدة الأخبار، والكاتبة الصحفية الدكتورة داليا عبد الرحيم، رئيس تحرير جريدة البوابة نيوز، والكاتب الصحفي محمود بسيوني، رئيس التحرير التنفيذي لموقع مبتدأ.