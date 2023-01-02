الجامع الأزهر يعقد ملتقى شبهات وردود بعنوان «الاحتكار وموقف الإسلام منه»

يعقد الجامع الأزهر الشريف، غدا، ملتقى شبهات وردود، تحت رعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بعنوان «الاحتكار وموقف الإسلام منه»، ولتفنيد القضايا التي تشغل بال المواطنين والرد عليها ردا شرعيا وعلميا وتوعية للمواطنين من مخاطرها وكيفية التصدي لها.

وبحسب بيان الأزهر يحاضر في الملتقى الدكتور فتحي الفقي عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور حبيب الله حسن استاذ العقيدة الإسلامية بجامعة الأزهر.

الرد على الشبهات

وقال الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، إن ملتقى شبهات وردود يرد على الكثير من الشبهات التي يرددها البعض، ويتم الرد عليها من قبل علماء من مختلف التخصصات بالأزهر الشريف، لتصويب المفاهيم المغلوطة الدائرة في أذهان المواطنين، وتوضيحها بالأدلة القاطعة عقلا ونقلا، وفتح حوار مع الجمهور حول هذه القضايا للإجابة على جميع التساؤلات.