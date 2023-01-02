سياحة النواب تطالب بإقامة متحف يضم آثار البهنسا وترميم الأضرحة والقباب

ناقشت لجنة السياحة والآثار بمجلس النواب، برئاسة نور علي، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة عضو لجنة الاتصالات وأمين عام حزب الشعب الجمهوري بمحافظة المنيا، حول عدم تطوير منطقة البهنسا الإسلامية والقبطية ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

سياحة النواب

وأوصت اللجنة خلال بحضور الدكتور أسامة رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، وأحمد كمال مسئول الاتصال السياسي بوزاره التنمية المحلية، ونائب رئيس هيئة تنشيط السياحة بمعاملة بهنسا شأنها مثل المناطق الأثرية، تحتاج إلى إلقاء الضوء عليها، والعمل على تطويرها والحفاظ عليها وإبراز ما تحتوي عليه من آثار من خلال إقامة متحف يضم آثار المنطقة بالكامل.

وطالبت اللجنة بترميم كل الأضرحة والقباب والمقامات لحفظها وسرعه تطوير المنطقة بخطة شاملة لذلك، ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

منطقة البهنسا

وأكد النائب أحمد حتة، البهنسا تعد البقيع الثاني وبها مئات الأضرحة والمقامات للصحابة، وطالب بإدراح البهنسا كمنطقة أثرية وتطوير المنطقة لتصبح مزار سياحي، وتوفير الخدمات والطرق ووضعها على خريطة السياحة العالمية.

وأصدرت اللجنة البرلمانية عددا آخر من التوصيات كما يلي:

- عقد اجتماع عاجل بين ممثلي وزارة السياحة والآثار ومحافظة المنيا للتنسيق، وإيجاد حل عاجل بشأن تطوير المنطقة مع موافاة اللجنة بنتائج الاجتماع وما انتهى إليه وتكليف مكتب اللجنة بنتائج الاجتماع وأثاره.

_طرح استثمارات لإقامة بعض البرامج والمنتجعات السياحية بالقرب من منطقة البهنسا لخدمة الأجانب والمصريين حيث أن المنطقه تخلو من أماكن إقامة للزائرين.

_إنشاء مباني للخدمات تتضمن المطاعم والكافيهات ودورات المياه المتنقلة مع الاستعانة بشركات النظافة.

- ضرورة استكمال جامعه الأزهر على الجانب الغربي من منطقه البهنسا.

- إقامة بوابتين علي المدخل الشرقي والغربي للبهنسا بطراز أثري يتناسب مع المنطقة.

_ إقامة أسوار حفاظا على المنطقة.

_ضرورة إقامة متحف يضم آثار البهنسا الإسلامية.

- استكمال ترميم الأضرحه والقباب لحفظها بما يتناسب مع قيمة المنطقة الأثرية بالبهنسا.

_رفع كفاءة الطرق المؤدية إلى البهنسا والمؤدية للمنطقه وداخلها وربطها ببعض.

_الاهتمام بالإنارة وإنشاء شبكات متكاملة تتناسب مع الطراز الإسلامي بالمنطقة.

_الاهتمام بالناحية الجمالية بالمنطقة من خلال زراعة نباتات وأشجار الزينة.