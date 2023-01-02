أحمد الطاهري: وثيقة الملكية تحدد طبيعة التواجد الاقتصادي للدولة بمعايير واضحة

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، إن وثيقة سياسة ملكية الدولة تحدد طبيعة التواجد الاقتصادي للدولة بمعايير واضحة.

وأضاف الطاهري، خلال تقديمه برنامج «كلام في السياسة» على شاشة «إكسترا نيوز»، «مسألة الديون التي تحدد أين أنت، ومعدل الأمان، كما أن معدل الخطر هو نسبة الدين من حجم الناتج القومي لأنه حدث خلط في هذه المسألة».

وتابع: «لكن السؤال كيف يتحقق التوازن بين إعطاء مساحة أكبر للقطاع الخاص، وهو مطلب موجود منذ فترة، وكان يوجه نقد للحكومة على هذا الأمر، وفي نفس الوقت استمرار إجراءات الحماية الاجتماعية».

انخفاض معدل البطالة

واستطرد: «إجراءات الحماية الاجتماعية تجعلنا ننظر إلى معدل البطالة الذي انخفض، والتنمية والبنية التحتية التي حدثت في 6 سنوات والمبادرات الصحية، وكذلك الريف المصري الذي لم يعمر منذ الستينيات التي يتباهى البعض بعظمتها، فهناك قرى لم تدخلها الدولة سوى في عام 2020».

وأكد: «الدولة المصرية منذ محمد علي إلى اليوم مكانش فيه حد دخل القرى اللي دخلتها الدولة في الوقت الحالي، فالعالم كله في أزمة، ونحن دولة نامية تكافح».