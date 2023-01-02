فايز فرحات لـ أحمد الطاهري: وثيقة ملكية الدولة ليست للخصخصة

قال الدكتور محمد فايز فرحات عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إننا لدينا نوع من الازدواجية في الخطاب، وهي إحدى المشكلات الكبيرة في مصر، وحتى فترة قريبة كان هناك نقد شديد جدا لخطاب أن الدولة تزاحم القطاع الخاص.

وثيقة ملكية الدولة

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «يقال إن هناك غياب للمنافسة، وهو خطاب قطاع الأعمال والقطاع الخاص، وكان ذلك نقدا أساسيا، وأخذ بعض الأبعاد الدولية، وعندما تأتي الدولة لتقديم وثيقة ملكية الدولة، وهي ليست وثيقة للخصخصة وبها فلسفة لتحديد العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وهي تحكم النشاط الاقتصادي للبلاد، ولذلك فهي ليست للبيع وإنما هي وثيقة لتنظيم الأمور».

وتابع: «ما يقال عن أن الدولة تبيع المواطن به ازدواجية، ولا يجب أن تفهم الأمور بهذه الطريقة، وهناك فلسفة ويجب أن نفهم هذه الفلسفة، حتى ندافع عنها ونكون جزءا منها».

معوقات التنمية

واستطرد: «مسألة ازدواج الخطاب أصبحت مسألة معرقلة لأي تطور في مصر، وإذا عدنا لـ8 سنوات للخلف ونحاكم الدولة على كل ما أنجزته في 8 سنوات، فما هي الدولة في العالم وتاريخه التي حققت هذه الإنجازات في 8 سنوات، وأي عملية تنمية معقدة، وفيها أولويات وكيف نمول عملية التنمية، وما دور الدولة والقطاع الخاص والتحديات على كل الجبهات، لذلك أي دولة أثناء إدارتها أو بداية مشروعها التنموي تفكك كل هذه الأمور، وتضع أولويات وطريقة عمل استنادا إلى واقع داخلي وحجم الاعتماد على الفاعلين داخل الدولة والتمويل والبيئة الدولية والإقليمية».