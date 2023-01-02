عماد الدين حسين لـ أحمد الطاهري: وثيقة ملكية الدولة تضع حدودا لأي جدل

قال عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، ورئيس تحرير جريدة الشروق، إن وثيقة ملكية الدولة صدرت بعد نقاش مستفيض في الدولة المصرية على مدى سنوات طويلة حول دور القطاعين العام والخاص، وهل الدولة تزاحم القطاع الخاص أم لا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «كلام في السياسة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد الطاهري على شاشة «إكسترا نيوز»: «وهل القطاع الخاص واخد حقه ولا لأ، وكثر هذا الجدل بصورة واضحة، وأيضا أهمية هذه الوثيقة هو وضع حد لهذا الجدل، ووضع مفاهيم أساسية، ويكون الشخص أو المواطن أو المستثمر على علم بالأسس والأصول التي نسير عليها، ويوفر جهدا ويطالب الناس بتطبيق ما ورد في هذه الوثيقة على أرض الواقع».

وضوح الصورة للمستثمر

وتابع: «من مصلحة مصر أن تكون هذه الصورة الاقتصادية واضحة، ولازم المستثمر الأجنبي أو المحلي اللي بيكون عايز يعرف شكل تدخل الدولة ودورها إيه ودور القطاع الخاص إيه، سواء كان القطاع الخاص محلي أو أجنبي لازم يطمئن للتقدم الاقتصادي، وهو في جوهر برنامج الإصلاح الاقتصادي».

استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي

واستطرد: «وزي ما عملنا جزء مهم في الإصلاح الاقتصادي فده جزء مهم في إطار استكمال برنامج الإصلاح، وهو عامل مساهم، والفيصل الرئيسي هو كيف يمكن أن نطبق ما ورد من مفاهيم وقرارات وتوجيهات».