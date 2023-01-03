«عبير» حامل وبتسوق تروسيكل وتبيع خضار.. أمها وعيالها في رقبتها

عبير إبراهيم غريب، امرأة في العشرينيات من عمرها، تظهر ملامح الشقاء على وجهها، ورغم بلوغ حملها الشهر السابع، إلا أنها تقود التروسيكل وتتنقل بين الأسواق لبيع الخضار حتى تستطيع جمع بعض الجنيهات لتوفر احتياجات والدتها المريضة وتساعد زوجها في تحمل نفقات المنزل وتربية أطفالهما.

عبير تعول والدتها المريضة وتساعد زوجها

«أستيقظ مع أذان الفجر، وأجهز البضاعة، كمية من الخضروات أو الفاكهة، وأضعها في التروسيكل وأذهب لبيعها في الأسواق»، بتلك الكلمات بدأت «عبير» 27 عاما، مقيمة في قرية الغار التابعة لمركز الزقازيق حديثها لـ«الوطن»، مشيرة إلى أنها تمضي في العمل ساعات طويلة حتى تستطيع أن تجد ما يسد رمق أطفالها ووالدتها.

إصابة والدة عبير بأمراض مزمنة

وأوضحت أن والدتها، حنان عزيز فهمي إبراهيم، 50 عاما، كانت تبيع خضار في الأسواق حتى أصيبت بعدة أمراض مزمنة قبل 4 سنوات، مشيرة إلى أنها مصابة بفشل كلوي، وسكر، وضغط، كما أصيبت مؤخرا بضعف في عضلة القلب وتحتاج إلى عملية قسطرة، ومحتجزة حاليا في مستشفى الزقازيق الجامعي .

المناشدة لصرف معاش

وأشارت إلى أن والدتها تعيش معها، وزوجها وأطفالها، لافتة إلى أن لديها 4 أطفال، وزوجها يعمل عامل باليومية، ويعيشون في منزل بسيط، لافتة إلى أنها تعمل من أجل مساعدة زوجها في تحمل نفقات المعيشة، ومساعدة والدتها للحصول على العلاج.

وناشدت السيدة العشرينية، الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي، لمساعدتها لصرف معاش تكافل وكرامة لها ولوالدتها.