نصائح لأولياء الأمور لتفوق أبنائهم في الامتحانات: «أكل مكسرات ونوم»

تعيش الأسر المصرية في كل محافظات مصر خلال تلك الأيام، فترة ضغط شديد بسبب الامتحانات لكل المراحل السنية، ما يتبعها قلق وتوتر داخلي لديهم حتى وإن حاولوا إظهار عكس هذا لأولياء أمورهم، لذا فهناك خطوات عدة للنجاح وتجاوز القلق يحب اتباعها.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية نصائح يجب اتباعها من قبل أولياء الأمور من أجل تفوق أبنائهم وألا يكونوا عاملًا مساعدًا لزيادة هذا التوتر، وذلك بحسب تصريحات خاصة من ديانا يوسف، استشاري المشورة النفسية والأسرية بالإسكندرية.

نصائح الطعام للطلاب في فترة الامتحانات

- تناول الأطعمة التي تزيد التركيز مثل: «البروتينات، الأسماك الدهنية، الفواكه والخضروات، الحبوب الكاملة، المكسرات، الأطعمة الغنية بالزنك وفيتامين ب»، فكل هذه الأطعمة بالإضافة إلى أنها تعزز الطاقة وتزيد التركيز فهي مضاد طبيعي للاكتئاب والتوتر، ولا ننسى شرب الماء بالكميات المطلوبة «2 لتر» يوميًا، والابتعاد عن الأطعمة التي تحتوي على كميات كبيرة من السكريات والدهون.

نظام النوم الصحي للطلاب

- الحصول على القسط الكافي من النوم «7:8 ساعات» يوميًا، وهذا يعمل على تحويل الذاكرة قصيرة المدى إلى ذاكرة طويلة المدى، ما يساعد على تذكر ما دُرس بشكل أفضل وأسرع على عكس النوم لفترات قصيرة الذي يسبب الشعور بالتعب والخمول وعدم التركيز، حتى وإن ذاكر الطالب بشكل ممتاز في اليوم السابق.

نظم التعلم والتعامل النفسي مع الطلاب

- تنظيم الوقت خلال الأسبوع وأثناء اليوم والمواد التي تحصل خلال اليوم على أن نوجههم إلى ضرورة عدم اجتماع أكثر من مادة أدبية في نفس الوقت أو أكثر من مادة علمية في وقت قصير.

- إعطاء الطفل الثقة بنفسه وقدراته وعدم نقل المشاعر السلبية له مع خلق جو من الهدوء وعدم التوتر، فالتوتر يقلل من تركيز الأبناء أثناء الإجابة في الامتحانات حتى وإن حصلوا أثناء المذاكرة بشكل كبير.

- إظهار الحب غير المشروط للأبناء بغض النظر عن الدراسة والدرجات، مما يحفزهم على زيادة التركيز والرغبة في التحصيل الجيد لإرضاء الأهل المحبين لهم دون شروط وحتى ينفعوا أنفسهم.

- فترة الامتحانات فترة جيدة لغرس عادات ومهارات كثيرة لدى أبنائنا، فلابد ألا يكون الهدف الرئيس لدى الأهل حصول أبنائهم على درجات عالية مؤقتة فقط؛ فخلق طالب متوسط دراسيًا يملك الكثير من المهارات الشخصية مثل «التعلم الذاتي، تنظيم وإدارة الوقت، الإبداع والابتكار....» أفضل بكثير من طالب متفوق دراسيًا ولا يملك مهارات ودائم الاعتماد على من حوله، والأفضل والأفضل أن يجمع بين الاثنين، وأيضًا لابد من غرس بعض القيم في تلك الفترة ومنها الأمانة أثناء الامتحانات وعدم الغش في محاولة للحصول على الدرجات العالية الوهمية لمجرد إرضاء الأهل أو الخوف من العقاب.