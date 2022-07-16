نصائح لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بكورونا في الامتحانات.. اعرفها

قدمت الدكتورة مروة شعير، الباحثة بمعهد تكنولوجيا الأغذية، مجموعة من النصائح المهمة لطلاب الثانوية العامة لتجنب الإصابة بكورونا فيما تبقى من أيام الامتحانات، مشددة على ضرورة الالتزام بإرتداء الكمامة الطبية وعدم تداول الأدوات المدرسية في اللجنة الامتحانية، فضلاً عن ضروةر غسل اليد بصفة مستمرة.

وشددت «مروة» في حديثها لـ«الوطن» على ضرورة تناول وجبة الإفطار صباحاً قبل الذهاب للامتحانات ويفضل أن يكون معها عصائر طبيعية أو ألبان بالفواكه لتقوية الجهاز المناعي ومن ثم تقليل الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

عدم إهمال تناول الأسماك والتونة

وأكدت الدكتورة مروة شعير، على الأطعمة والفواكه الغنيمة بفيتامين سي مثل البرتقال الصيفي والمشمش والفراولة وشرائح الفلفل وهي أعلى المصادر لفيتامين سي سواء الأخضر أو الألوان مع وجبة الإفطار الصباحي.

وأوضحت أهمية تناول الأكلات التقليدية التي تقوي جهاز المناعة للطلاب منها البليلة والغنية بالزيت والمعادن، مشددة على الأمهات بعدم إهمال تناول الأسماك والتونة والأصناف الخفيفة من أنواع المأكولات البحرية كالجمبري أو التونة المعلبة لأبنائهم: «لازم مرتين في الأسبوع على الأقل».

ضرورة تناول الألبان المتخمرة

وحثت على ضرورة تناول الألبان المتخمرة كالرايب والزبادي لأنها مصدر للكالسيوم وتقوي الجهاز المناعي لأن نسبة 70% من مناعة الجسم يستمدها من الأمعاء، لافته إلى أن المنبهات تحدث إضرابات في النوم الأمر الذي يؤدي إلى ضعف الجهاز المناعي ويزيد من خطوة الإصابة بكورونا.

وأكدت الدكتورة مروة شعير على ضرورة شرب المياه والبعد عن الحلويات لأنها تضعف الجهاز المناعي وكذلك الأمر بالنسبة للحوم المصنعة والبيتزا والكيك.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، أكدت أن طلاب الثانوية العامة يؤدوي امتحانات الجيلولوجيا وعلوم البيئة والرياضيات البحتة فرع التفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع يوم الأحد المقبل ورقياً في لجان مؤمنة ومراعية للإجراءات الوقائية ضد فيروس كورونا المستجد.