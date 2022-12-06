نصائح للتغلب على الشعور بالصداع خلال فترة الامتحانات.. «فيديو»

قالت الدكتورة هدير ناجي، طبيب أمراض المخ والأعصاب بمستشفى المنصورة العام، إن الصداع أنواع يتم تقسيمها إلى قسمين الصداع الأولى والصداع الثانوي، والصداع الثانوي هو الصداع عبارة عن عرض وليس مرض ويظهر فترة الامتحانات والضغط العصبي عموما ويعاني منه الطلاب لأسباب كثيرة، أولها الضغط العصبي أو التوتر، وعدم التأهل للامتحانات بشكل جيد، مما يسبب الصداع العصبي أو التوتري وقد يستمر لمدة 24 ساعة أو أكتر، مما يؤثر على التركيز بشكل سلبي تماما.

يجب أن يكون العمود الفقري مستقيم بوضع الجلوس أثناء المذاكرة

وأضافت طبيب أمراض المخ والأعصاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف والإعلامية آية جمال الدين، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن وضع الجلوس أثناء المذاكرة يجب أن يكون العمود الفقري مستقيم ولا يكون هناك انحناء للرقبة للأمام، وألا تكون العيون قريبة من الكتابة، وقد يسبب الصداع أو طريقة النوم فيجب أن تكون الوسادة التي ينام عليها الطالب صحية إلى حد ما حتى لا يكون مستوى الرقبة مرتفع عن الجسم.

كلما كان عدد ساعات النوم كافي كلما كان المخ يعمل بشكل أفضل

وشرحت طبيب أمراض المخ والأعصاب، أن السهر للمذاكرة يؤثر بشكل سلبي لأنه يسبب صداع والقدرات الذهنية والعقلية لن تعمل بشكل جيد، فكلما كان عدد ساعات النوم كافي كلما كان المخ يعمل بشكل أفضل، موضحة أن السهر لوقت أطول يمكن من التحصيل بشكل أكبر للمعلومات، ولكن وقت الامتحانات في حال الرغبة في استرجاع المعلومات المخ لن يساعد على ذلك ويحدث خلل بوظائف المخ وعدم تركيز وتكون المعلومات غير واضحة.

هناك أسباب لابد من معالجتها مثل الأنيميا وفقر الدم

وشددت طبيب أمراض المخ والأعصاب، على ضرورة التغذية الجيدة على مدار أيام الامتحانات، وهناك أسباب لابد من معالجتها مثل الأنيميا وفقر الدم ويجب الإكثار من شرب المياه، والحرص على نوع الأكل وأن يكون أكل صحي، كما يجب التركيز على الحفاظ على الإضاءة الجيدة أثناء المذاكرة.