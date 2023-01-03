في عيد ميلادها.. تفاصيل الظهور الأخير لـ نيللي: «يا بخت من زار وخفف»

تحفل اليوم الفنانة نيللي بعيد ميلادها الـ73، حيث ولدت في 3 يناير 1949، وبدأت مسيرة فنية منذ طفولتها، واستمرت لسنوات طويلة ونالت شهرة واسعة بسبب فوازير رمضان التي قدمتها لسنوات طويلة تصل لـ13 عاما.

تحرص نيللي على قلة الظهور الإعلامي ويعتبر ظهورها نادرا، حيث قالت في تصريحات تليفزيونية عن سبب قلة ظهورها «يا بخت من زار وخفف وأنا عايزة أبقى خفيفة قوي قوي على الناس والجمهور يفضل مشتاق ليا».

الظهور الأخير في مهرجان القاهرة السينمائي

الظهور الأخير لـ نيللي كان خلال حفل تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي 2021 بحضور الفنان الراحل سمير صبري الذي حرص على تكريمها بنفسه وتقديمها على مسرح المهرجان.

بدايات شهرة نيللي كما ذكر صبري، كانت من خلال صوتها حيث قدمت مسلسلا إذاعيا رمضانيا كتبه الكاتب الراحل أحمد رجب وقام ببطولته موسيقار الأجيال الراحل محمد عبدالوهاب ولم يعلنوا وقتها عن اسمها واكتفوا بذكر اسم عبدالوهاب فقط، لافتًا إلى أن مجلس الشعب وقتها طالب بوقف البرنامج بسبب رقة صوت الممثلة وأنه لا يليق بشهر رمضان.

لقاء مع تليفزيون جريدة الوطن

أما الظهور الأخير صحفيًا فكان من نصيب جريدة الوطن، حيث أجرت الفنانة نيللي لقاء مباشرا مع محرري قسم الفن وأذيع في بث مباشر على الصفحة الرسمية لجريدة الوطن.

وكرم مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته قبل الماضية الفنانة نيللي بجائزة الهرم الذهبي عن مجمل أعمالها الفنية وحرص الفنان الراحل سمير صبري على تكريمها والاحتفاء بها.

وأكدت نيللي أنها لم تعتزل الفن ولكنها ترفض الأعمال التي تُقدم لها وأنها حريصة على اختياراتها دائمًا، معتبرة أن الطفلة المعجزة فيروز هي التي زرعت فيها بذرة الفن.