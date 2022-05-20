سمير صبري الذي تحامل على مرضه من أجل تمثال نيللي الذهبي

«كنت تعبان لكن مقدرش مجيش في ليلة كلها حب»، كلمات قالها الفنان سمير صبري، خلال تقديمه للفنانة الكبيرة نيللي أثناء تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي وحصولها على جائزة المهرجان الذهبي في شهر نوفمبر الماضي.

سمير صبري يستند على العصا من أجل نيللي

وقف سمير صبري، الذي توفي اليوم عن عمر ناهز الـ86 عامًا، مستندًا على عصاه وبجواره نيللي، وببراعة شديدة وكعادته نجح في تقديم صديقته بشكل لافت للأنظار، لقدرتهما على انتزاع ضحكات الحضور، وفي الوقت الذي أمسك فيه سمير بجائزة التمثل الذهبي، بادرته ضاحكة: «لأ ده مش تمثالك إنت.. ده تمثالي أنا».

وتصدر هذا المشهد محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد وفاة سمير صبري، واسترجع بعض رواد السوشيال ميديا كلماته وحكاياته التي سردها بصحبة نيللي على مسرح دار الأوبرا المصرية.

قدما سويًا نحو 14 فيلما سينمائيا

سألها سمير صبري «اعتزلتي الفن باختيارك؟»، لترد الفنانة نيللي «محصلش تعالى فتشني!»، ويبادرها على الفور «لكن بترفضي أعمال بتجيلك»، وتجيب «أيوة حصل»، ليستعيد معها بداياتها في طفولتها وتعلمها رقص الكلاكيت من شقيقتها المعجزة فيروز.

ولم ينسَ سمير صبري، ببراعته أن يجعل نيللي تقوم بالغناء معه من خلال مقطع أغنية مبروك للعريس.. مبروك للعروسة، والتي قدماها سويًا خلال فيلم أهلًا يا كابتن عام 1978، ويشير إلى تعاونهما معًا في نحو 14 فيلما سينمائيا وعملين دراميين.

يشيع جثمان الفنان القدير سمير صبري، عقب صلاة ظهر يوم السبت من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، ويتم دفنه بمقابر عائلته بمسقط رأسه في محافظة الإسكندرية.