ظهور نادر للفنانة نيللي بصحبة ابنة شقيقتها (فيديو)

تصدرت الفنانة الكبيرة نيللي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي، إثر ظهورها في مقطع فيديو بصحبة إيمان جمجوم ابنة شقيقتها فيروز، إذ نشرت الأخيرة هذا المقطع عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، ولاقى تفاعلًا كبيرًا بين رواد السوشيال ميديا، الذين عبروا عن سعادتهم لرؤية نيللي، في إطلالة شبابية مميزة كعادتها.

نيللي أيقونة الاستعراض

وظهرت الفنانة نيللي خلال مقطع الفيديو، وهى تجلس في أحد الأماكن المفتوحة بصحبة ابنة شقيقتها، وبدأت تمازحها بطريقتها العفوية، التي طالما تميزت بها، ومنحتها قبلة في الهواء بشكل ضاحك، وذلك عبر انستجرام.

وكان آخر ظهور للفنانة نيللي، خلال فعاليات تكريمها بجائزة إنجاز العمر عام 2021 من مهرجان القاهرة السينمائي لدورته الـ43، وسلمّها الجائزة الفنان سمير صبري، وتجاذب الثنائي أطراف الحديث عن ذكرياتهما سويًا من خلال الأعمال الفنية التي جمعتهما، وقبل مغادرتهما للمسرح وسط تصفيق النجوم قاما بغناء جزء من أغنية سبق وقدمها كل منهما في فيلم أهلًا يا كابتن عام 1978 «مبروك للعريس.. مبروك للعروسة.. ياحبايب العريس.. وحبايب العروسة».

أخر ظهور

وكان أخر ظهور فني للنجمة نيللي كان من خلال مسلسل قصاقيص ورق عام 2005، لتختفي بعدها عن الساحة والأضواء، وفي تصريحات سابقة لـ«الوطن» قالت إنها لم تعد تقرأ ما يعرض عليها من سيناريوهات لأنها لا تريد العودة للتمثيل مجددًا.

بدأت التمثيل وهى في سن صغيرة، أسوة بشقيقتها فيروز التي لقبت بالطفلة المعجزة، وبعكس شقيقتها التي ابتعدت عن التمثيل في شبابها واكتفت بالزواج من الفنان بدرالدين جمجوم وإنجاب إيمان وأيمن، استمرت نيللي على الساحة حتى أصبحت واحدة من كبار النجمات.