أم كلثوم ضمن أفضل 200 مطرب في التاريخ.. تخطت «ريانا» و«مايكل جاكسون»

احتلت كوكب الشرق أم كلثوم، المركز الـ61 عالميًا في قائمة مجلة رولنغستون الأمريكية المتخصصة في الموسيقى والغناء لأفضل 200 مطرب وموسيقي في التاريخ.

كيف تحدثت المجلة الامريكية عن كوكب الشرق؟

ونشر الموقع صورة لكوكب الشرق وعلق عليها: «أم كلثوم التي لا يوجد مثيل لها في الغرب، والتي كانت لسنوات طويلة النجم الأوحد للعالم العربي حيث تعتبر بمثابة روح العالم العربي».

وأضافت: «كانت لها كلمات قوية وأغانيها تستمر لمدة تتجاوز الساعة، بينما تقف أم كلثوم مثل الواعظ الناري وتسببت وفاتها في انتقال الملايين للقاهرة من أجل حضور جنازتها التاريخية».

المطربة العربية الوحيدة في القائمة

وصفتها المطربة ديلان، بأنها عظيمة وغنت بيونسيه أغنيتها الشهيرة أنت عمري عام 2016، وقال روبرت بلانت إنه عندما سمع لأول مرة كيف كانت أم كلثوم ترقص عبر الميزان لتهبط على نغمة جميلة لم أستطع حتى تخيل غنائها، فقد كانت عملاقة.

وكانت كوكب الشرق أم كلثوم هي السيدة العربية الوحيدة في القائمة التي ضمت 200 مطرب من جميع أنحاء العالم وتلاها في الترتيب مطربين مشاهير عالميًا مثل ريانا التي حلت في المركز 68 والمطرب مايكل جاكسون الذي حل في المركز 86 بينما حل بوب مارلي في المركز 98 عالميًا.