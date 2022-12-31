في ذكرى ميلاد أم كلثوم.. 6 أفلام قدمتها كوكب الشرق للسينما المصرية

تحل اليوم ذكرى ميلاد كوكب الشرق أم كلثوم، ورغم أن ليس هناك دليل نهائي على أنها قد ولدت في الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر، ولكن اتفق أغلبية المؤرخين على جعل هذا اليوم وهو يوم الاحتفال بعيد ميلادها.

وفي ذكري ميلادها ترصد «الوطن»، أفلامها في السينما.

دنانير

فيلم دنانير تدور أحداثه حول حياة الفتاة البدوية «دنانير» ذات الصوت العذب بين حياة الصحراء وبساطتها وبين بذخ وفتن قصور الإمارة في عهد هارون الرشيد.

سلامة

فيلم «سلامة» يرصد حكاية الدولة الأموية، عاشت سلامة (أم كلثوم) ذات الصوت الرخيم، جارية عند الشيخ أبو الوفا (عبد الوارث عسر) تقوم هي وزميلتها شوق (زوزو نبيل) برعي الغنم.

عايدة

وتدور أحداث الفيلم حول عايدة «أم كلثومي» ابنة الريف التي تهوى الموسيقى والغناء ووالدها محمد أفندي «عبدالوارث عسر» ناظرعزبة أمين باشا «عباس فارس» وشقيقه سليمان بك «سليمان نجيب».

فاطمة

وتدور قصته حول شابة حسنة الخلق من إحدى الحارات، يعجب بها فتحي «أنور وجدي»، وهو ابن أحد الباشوات «سليمان نجيب»، ثم يتزوجها عرفياً بعد أن فشل في إغراءها، يغضب أبوه من هذا الزواج، يلتقي بفتاة الارستقراطية ميرفت ويعدها بالزواج ثانية بعد أن وعد من قبل

نشيد الأمل

تدور أحداث الفيلم حول إسماعيل الذي يقوم بتطليق زوجته آمال، تاركًا إياها وحيدة لتقاسي مصاعب الحياة مع ابنتها سلوى، ويسوق لها القدر الطبيب عاصم الذي يقوم بعلاج ابنتها، ويكتشف موهبة آمال المتميزة في الغناء، فيساعدها على أن تجد لنفسها عملًا مستغلة فيه موهبتها، ولكن طليقها ما زال يلاحقها.

وداد

في عصر المماليك تترعرع علاقة حب بين الشاب التاجر باهر وجاريته وداد التي تتمتع بصوت ملائكي