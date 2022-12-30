الناقد محمود معروف لقناة الحياة: حصلت على مكافأة 15 جنيها بعد حواري مع أم كلثوم

قال الكاتب والناقد الرياضي محمود معروف إنه كان أصغر صحفي يجري حوارا مع أم كلثوم، وتابع: «في جريدة الجمهورية مصدقوش إني عملته وقطعوه ورموه في الزبالة وبكيت بعدها لأنهم اتهموني بالفبركة، واتصل مدير التحرير وقتها، محمد جبريل، بمنزل أم كلثوم للتأكد من صحة حواري معها، وبعد التأكد طلبوا مني إعادة كتابة الحوار مرة أخرى».

نصيحة أم كلثوم لصديقه

وعن قصة هذا الحوار، أوضح «معروف»، خلال لقائه مع الإعلامية إيمان أبوطالب في برنامجها «بالخط العريض»، الذي تقدمه على قناة «الحياة»، أنه ذهب إلى صديقه سيد شعبان في الأوبرا ووجد أم كلثوم هناك، حيث كانت تنصحه بالابتعاد عن التدخين والشيشة والسجائر وسيكون أفضل من عبدالحليم حافظ.

وتابع: «سيد شعبان توسط لي لإجراء حوار مع أم كلثوم، وكان عمري 19 عاما، وبالفعل ذهبت وأجريت معها الحوار، وقبَّلت يد أم كلثوم في بداية حواري معها، وطلبت مني الدعاء لها بالصحة ولمصر».

وواصل: «قلمي خلص أثناء حواري مع أم كلثوم، وأهدتني قلمين لاستكمال الحوار، وسألت أم كلثوم بتحبي عبدالحليم حافظ ولا فريد الأطرش فأجابت: باحب اللحم ولا السمك؟».

سبب رفض إجابة أم كلثوم لهذا السؤال

واستكمل: «أم كلثوم رفضت الإجابة على سؤالي لها: هل عندك أحفاد؟، وشربت 4 فناجين قهوة خلال حواري مع أم كلثوم ومكنتش بشرب القهوة، وهي كانت سببا في إدماني لها».

وأوضح أن جريدة الجمهورية صرفت له مكافأة 15 جنيها بعد حواره مع أم كلثوم، واشترى بها سيارة.

يذكر أن برنامج بالخط العريض يذاع على شاشة تليفزيون الحياة يوم الجمعة من كل أسبوع في الثامنة مساء تقديم الإعلامية إيمان أبو طالب.