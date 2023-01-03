وفاة الدكتور محمد عناني «عميد المترجمين العرب» عن عمر ناهز 84 عاما

توفي الدكتور محمد عناني عميد المترجمين وشيخ الترجمة، عن عمر ناهز 84 عاما، بحسب ما أعلنه أصدقاء الراحل على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بعد رحلة حافلة بمزيد من الإسهامات البارزة في اللغويات والتأليف القصة القصيرة والمسرحية، منها ترجمة 10 أجزاء مسرحيات لشكسبير، وترجمة ملحمة «الفردوس المفقود» للشاعر جون ميلتون، وترجمة الملحمة الساخرة «دون جوان» للشاعر لورد بايرون، كما حصل على العديد من جوائز الدولة التشجيعية.

الدكتور محمد عناني عميد المترجمين وشيخ الترجمة، من مواليد مدينة رشيد بمحافظة البحيرة، عام 1939، وترجم وألّف 130 كتابا.

وكرّم الدكتور محمد عناني عميد المؤرخين والمترجمين العرب، لدوره في نقل الحضارات العربية وترجمتها إلى اللغة الإنجليزية والأوروبية من أجل إحياء التراث العربي، في احتفالية سابقة بكلية الآداب بجامعة طنطا، باليوم العالمي للغة العربية وعلومها، التي أثرت على العالم بأكمله بالترجمات العربية من خلال العلماء البارزين.