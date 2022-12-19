كل ما تود معرفته عن برنامج تكنولوجيا الترجمة بـ«ألسن عين شمس»

حددت كلية الألسن بجامعة عين شمس، كافة التفاصيل الخاصة ببرنامج تكنولوجيا الترجمة، موضحة أنه يلتحق به جميع خريجي كلية الألسن بنظامي الساعات المعتمدة والنظام العام والكليات المناظرة، بشرط الحصول على تقدير C+ على الأقل لطلاب الساعات المعتمدة، وجيد لطلاب النظام العام.

وأضافت الكلية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنه يجوز أن تكون الدراسة في برنامج تكنولوجيا الترجمة باللغة العربية في جميع المقررات التخصصية، وذلك في حالة عدم وجود كوادر للتدريس بالقسم العلمي؛ إذ يتم التدريس بشكل مركزي لجميع الطلاب على مستوى الكلية، على أن يتم التدريس بلغة التخصص في حالة اكتمال أعضاء هيئة التدريس المؤهلين لتدريس المقررات المقترحة بلغة التخصص.

شروط الالتحاق بمرحلة الدبلوم في البرنامج

وتكون الدراسة بلغة التخصص في المقررات الاختيارية الحرة ويتم اختيارها من ضمن مقررات شعبتي الترجمة التحريرية، أو التحريرية والفورية، ويشترط في المتقدم لمرحلة الدبلوم برنامج تكنولوجيا الترجمة الحصول على شهادة الرخصة الدولية لقيادة الحاسب الآلي ICDL على الأقل.

يشمل امتحان القبول لبرنامج تكنولوجيا الترجمة الامتحانات التحريرية، والامتحانات الشفوية في حالة رغبة الطالب دراسة مقرر اختياري حر من المقررات التخصصية من شعبة الترجمة الفورية، بالإضافة إلى امتحان عملي في استخدام الحاسوب في مهارات استخدام الويندوز والأوفيس والإنترنت، ويُستثنى من الامتحان العملي طلاب الألسن الحاصلون على ليسانس الساعات المعتمدة الذين درسوا بحد أدنى ثلاثة مقررات حاسوبية.

بالنسبة لطلاب قسم اللغة العربية – برنامج اللغة العربية (تخصص) يكون امتحان القبول في الامتحانات التحريرية فقط، على أن تستبدل اللغة الأجنبية باللغة الأجنبية الأولى، وبالنسبة لطلاب قسم اللغة العربية (برنامج غير الناطقين بها) يكون امتحان القبول في الامتحانات التحريرية فقط، على أن تستبدل اللغة الأم باللغة الأجنبية الأولى، والامتحانات الشفوية (بعد اجتياز الامتحانات التحريرية) في حالة رغبة الطالب دراسة مقرر من المقررات الاختيارية الحرة ضمن المقررات التخصصية في شعبة الترجمة الفورية.

مواعيد الالتحاق ببرامج الدراسات العليا

يذكر أن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الألسن جامعة عين شمس أعلن فتح باب القبول في برامج الدراسات العليا لفصل الربيع 2023، اعتبارا من 19/12/ 2022 حتى 15/1/2023 وتعقد امتحانات القبول التحريرية للدبلوم والدكتوراه اعتبارا من يوم السبت الموافق 21/1/2023، وتعقد الامتحانات الشفوية يوم السبت الموافق 28/1/2023 لكل البرامج.