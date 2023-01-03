رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

إصابة شخصين في حادث مروري بالقليوبية

كتب:

حسن صالح
10:09 ص | الثلاثاء 03 يناير 2023
تصادم - أرشيفية

تصادم - أرشيفية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة حركة سير السيارات الطريق الزراعي «نوى - قليوب»، بعد رفع آثار حادث تصادم بين سيارة و«موتوسيكل»، أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث، وبيان أسبابه، إذ تبين أن السبب هو السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على المركبات لفحصها ومعاينتها.

حادث تصادم بطرق «نوى - قليوب» 

وشهد طرق نوى - قليوب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، أسفر الحادث عن إصابة شخصين مستقلي الدراجة النارية، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «نوى - قليوب» بمنطقة الشيخ صبحي.

,انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين هما «مصطفى ا ر» و«محمود ر ا»، وتم نقلهما للمستشفى وخرج أحدهما بينما ما زال الثاني تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.

اقرأ المزيد:

مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل وميكروباص على دائري قليوب

عاجل .. إصابة 14 في تصادم 7 سيارات بالطريق الدائري قرب قليوب

إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص وسوزوكي على طريق رمادة قليوب

عودة حركة المرور لطبيعتها بـ"الإسكندرية الزراعي" بعد حادث تصادم قليوب

مصرع شخص وإصابة 3 في حادث تصادم أسفل الطريق الحر في قليوب

النيابة تأمر بدفن ضحايا حادث تصادم طريق "قليوب ـ شبين القناطر"

عودة حركة القطارات بعد حادث تصادم على خط "شبين - قليوب"

إصابة 9 أشخاص في تصادم سيارتين على طريق "قليوب – شبين القناطر"

إصابة 5 في حادث تصادم على طريق "شبين القناطر - قليوب"

بالأسماء| 5 آلاف جنيه للمتوفي وألف للمصاب في حادث تصادم قليوب
بقلم حسن صالح