إصابة شخصين في حادث مروري بالقليوبية

تمكنت الإدارة العامة لمرور القليوبية من إعادة حركة سير السيارات الطريق الزراعي «نوى - قليوب»، بعد رفع آثار حادث تصادم بين سيارة و«موتوسيكل»، أسفر عن إصابة شخصين جرى نقلهما للمستشفى، وأمرت جهات التحقيق بندب المهندس الفني لمعاينة الحادث، وبيان أسبابه، إذ تبين أن السبب هو السرعة الزائدة، وجرى التحفظ على المركبات لفحصها ومعاينتها.

حادث تصادم بطرق «نوى - قليوب»

وشهد طرق نوى - قليوب حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية بسبب السرعة الزائدة، أسفر الحادث عن إصابة شخصين مستقلي الدراجة النارية، وجرى نقلهما لمستشفى قليوب، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المعنية التحقيق.

بلاغ بوقوع الحادث

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارًا من مأمور مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق «نوى - قليوب» بمنطقة الشيخ صبحي.

,انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث، وتبين اصطدام سيارة ودراجة نارية، ما أسفر عن إصابة شخصين هما «مصطفى ا ر» و«محمود ر ا»، وتم نقلهما للمستشفى وخرج أحدهما بينما ما زال الثاني تحت الملاحظة، وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق.