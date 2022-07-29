مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتي نقل وميكروباص على دائري قليوب

تمكنت أجهزة المرور بالقليوبية من إعادة الحركة المرورية على الطريق الدائري دائرة مركز قليوب عقب رفع آثار حادث تصادم بين سيارتة نقل محملة بالكراتين وأخرى ميكروباص، ما أسفر عن إصابة شخص ومصرع آخر، حيث جرى إعادة المرور للمنطقة وتسيير السيارات منعا لتعطل مصالح المواطنين.

التصريح بدفن ضحية الحادث

وأمرت جهات التحقيق بالتصريح بدفن جثة ضحية الحادث والاستعلام عن حالة المصاب وطلبت تحريات المباحث في الواقعة وندب المعمل الفني لمعاينة السيارات وبيان سبب وملابسات الحادث وسؤال شهود العيان.

تفاصيل حادث الدائري بقليوب

وكان الطريق الدائري شهد مصرع شخص وإصابة آخر في حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكراتين وأخرى ميكروباص فوق الطريق الدائري بنطاق مركز شرطة قليوب في نزلة قليوب علي الدائري وانتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث وجرى رفع السيارتين ونقل الجثة والمصاب لمستشفى قليوب وتولت الجهات المعنية التحقيق ومارت بالتصريح بدفن جثة ضحية الحادث.

وتلقت مديرية أمن القليوبية إخطارا من عمليات نجدة شبرا الخيمة يفيد وقوع حادث انقلاب سيارتين نقل وميكروباص اعلى الطريق الدائري اتجاه السلام بسبب اصطدام النقل بالسيارة الميكروباص أثناء محاولة مفاداتها ثم اصطدمت النقل بشخص كان يقف على جانب الطريق فلقى مصرعه وانقلبت السيارتين وأصيب شخص آخر.

وانتقلت أجهزة المرور بقليوب وشبرا الخيمة وتم رفع السيارتين لتيسير الحركة المرورية على الطريق الدائري ونقل الجثة والمصاب للمستشفى وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق وجري إعادة الحركة المرورية علي الطريق من جديد منعا لتعطل مصالح المواطنين.