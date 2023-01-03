تفاصيل خدمات لجنة الإغاثة الطبية التابعة لمجلس الوزراء «فيديو»

قال الدكتور محمد شعبان، المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، إن لجنة الإغاثة الطبية التابعة للمجلس، قائمة على مجموعة من المحاور الرئيسية، أولها ملف الاستغاثات الطبية، والملف الثاني هو الأدوية، والثالث القوافل الطبية، والرابع اللجنة الطبية العليا، المتمثلة في قرارات العلاج على نفقة الدولة من رئيس المجلس.

وأوضح «شعبان» أن ملف الاستغاثات الطبية عبارة عن تلقي الاستغاثات من خلال قنوات الرصد المختلفة، وهي مواقع التواصل الاجتماعي؛ إذ توجد صفحة على موقع «فيس بوك»، باسم «لجنة الاستغاثات الطبية»، بجانب مكاتب خدمة المواطنين الموجودة برئاسة مجلس الوزراء.

اللجنة تستقبل الإغاثات من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ

وأضاف خلال حواره مع الإعلامية آية جمال الدين، والإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أن اللجنة تستقبل الإغاثات من خلال أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والمحافظين والأجهزة التنفيذية بكل المحافظات، وأيضا الاستغاثات من خلال القوافل الطبية التي تنفذ بجميع المحافظات المصرية؛ إذ تمر الاستغاثة بمراحل معينة ويتم التأكد من مصداقية الشاكي، خصوصا أنه توجد بعض الشكاوى على السوشيال ميديا تكون مزيفة وغير حقيقية، ويتم التأكد منها بشكل دقيق، وتحديد الخدمة الطبية المطلوبة للمريض.

توجد لجنة طبية بها 13 أستاذ جامعة بمختلف التخصصات الطبية

وشرح المتحدث باسم اللجنة الطبية العليا بمجلس الوزراء، أنه توجد لجنة طبية بها 13 أستاذ جامعة بمختلف التخصصات الطبية، وهم من أكفأ أساتذة مصر بالتخصصات المرضية، ويجرى عرض الحالة عليها لتقييم وضعها والجهة التي ستعالج الحالة، ويجرى التنسيق مع جهات الدولة كافة للتكامل بتقديم الخدمة الطبية، هذا بجانب صدور قرارات علاج على نفقة الدولة من جانب رئيس مجلس الوزراء.

ولفت الدكتور محمد شعبان إلى أنه صدر حتى الآن 2301 قرار علاج على نفقة الدولة، من رئيس مجلس الوزراء على مدار عام 2022، وتتمثل هذه القرارت في توفير الأطراف الصناعية السفلية، وأشياء أخرى كثيرة.